Уровень воды в Затоне превысил критическую отметку

За сутки он поднялся еще на четыре сантиметра

26 мая 2024, 12:15, ИА Амител

Кадр из видео, снятого на городском пляже / "Вести Алтай"

Уровень воды в Оби в районе поселка Затон поднялся на четыре сантиметра и превысил критическую отметку. Об этом сообщают "Вести Алтай".

На городском пляже вода скрыла площадки, на которых играют в волейбол.

Ранее в МЧС сообщали, что в период 26-27 мая на реке Оби в районе села Усть-Чарышская Пристань продолжится подъем уровня воды до отметок 575-590 см.

В Затоне работает оперативная группа, которая следит за обстановкой при помощи беспилотников.