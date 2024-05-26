Уровень воды в Затоне превысил критическую отметку
За сутки он поднялся еще на четыре сантиметра
26 мая 2024, 12:15, ИА Амител
Кадр из видео, снятого на городском пляже / "Вести Алтай"
Уровень воды в Оби в районе поселка Затон поднялся на четыре сантиметра и превысил критическую отметку. Об этом сообщают "Вести Алтай".
На городском пляже вода скрыла площадки, на которых играют в волейбол.
Ранее в МЧС сообщали, что в период 26-27 мая на реке Оби в районе села Усть-Чарышская Пристань продолжится подъем уровня воды до отметок 575-590 см.
В Затоне работает оперативная группа, которая следит за обстановкой при помощи беспилотников.
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