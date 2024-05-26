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Уровень воды в Затоне превысил критическую отметку

За сутки он поднялся еще на четыре сантиметра

26 мая 2024, 12:15, ИА Амител

Кадр из видео, снятого на городском пляже / "Вести Алтай"
Кадр из видео, снятого на городском пляже / "Вести Алтай"

Уровень воды в Оби в районе поселка Затон поднялся на четыре сантиметра и превысил критическую отметку. Об этом сообщают "Вести Алтай".

На городском пляже вода скрыла площадки, на которых играют в волейбол.

Ранее в МЧС сообщали, что в период 26-27 мая на реке Оби в районе села Усть-Чарышская Пристань продолжится подъем уровня воды до отметок 575-590 см.

В Затоне работает оперативная группа, которая следит за обстановкой при помощи беспилотников. 

Барнаул Паводок

Комментарии 2

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Гость

14:01:45 26-05-2024

Следующую неделю дожди. Уровень воды еще повысится.

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Гость

13:17:19 27-05-2024

Русло реки не чистя и не углубляют, ковш закапывают. И почему дома подтапливает?

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