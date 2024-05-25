В Алтайском крае дали прогноз развития второй волны паводка на ближайшие дни

В барнаульском микрорайоне Затон работает опергруппа МЧС

25 мая 2024, 16:42, ИА Амител

Паводок / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае в предстоящие трое суток сохранится высокий уровень воды на реке Оби на участке от села Усть-Чарышская Пристань до Барнаула и ниже по течению, сообщили в МЧС региона со ссылкой на данные краевого ЦГМС.

Так, 26 и 27 мая в Оби в районе Усть-Чарышской Пристани уровень воды может подняться до 575-590 см при опасной отметке 580 см. В связи с этим возможно подтопление прибрежных территорий села Усть-Чарыш.

В то же время, по данным Западно-Сибирского УГМС, 26 мая уровень воды в Оби в районе Барнаула увеличится до 545-590 см при опасной отметке 560 см. Вероятность подтопления прибрежных территорий есть в микрорайоне Затон.

"В микрорайоне Затон в превентивных целях работают оперативная группа ГУ МЧС России по Алтайскому краю с беспилотной авиационной системой, подразделение аварийно-спасательного формирования города Барнаула на плавсредствах", – подчеркнули в МЧС.

Как уже отмечал замначальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер, на Оби ожидается стабилизация уровня воды без существенных спадов, так как в верховьях реки прогнозируются дожди. "С 27 мая прогнозируются очень сильные осадки по всему водосбору реки Оби, заметнее осадки будут в горах, которые могут дать повышение уровня воды", – отмечал он.