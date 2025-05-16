Уровень воды в реках Алтайского края приблизился к отметкам подтопления

Гидролог рассказала, какая обстановка сложилась на реках в регионе

16 мая 2025, 10:51, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Уровень воды в двух реках Алтайского края приблизился к опасным значениям. В селе Сростки Катунь поднялась до 496 сантиметров при отметке подтопления 530 см, а в Усть-Пристани Обь добралась до показателя 499 сантиметров при отметке подтопления 550 см. И вода продолжает прибывать. Об этом amic.ru сообщила ведущий инженер отдела гидрологии Алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

"Больше всего воды прибыло в Барнауле. За сутки Обь прибавила 62 сантиметра и достигла показателя 390. Но пока опасений нет. В столице Алтайского края подтопление начинается при отметке 540", – рассказала Ольга Прахт.

Росту уровня способствовало потепление, на фоне которого в горах ускорилось снеготаяние, и обильные дожди, прошедшие в Республике Алтай 12 и 13 мая. Гидролог пояснила, что до Алтайского края эта вода "добегает" в среднем за неделю.

В самой Республике Алтай паводковая ситуация намного опаснее. Уровень воды в реке Чулышман поднялся выше критической отметки 7,2 метра. Там уже подтопило десятки приусадебных участков, в Узун-Месе смыло несколько мостов через Кара-Тош. Дорога Балыктуюль – Балыкча закрыта для любого транспорта.