Уроженца Киргизии осудят за изнасилование жительницы Заринска

Мужчина дождался, пока ее сожитель уснет, и надругался

25 октября 2023, 19:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

33-летний уроженец Киргизии предстанет перед судом за изнасилование жительницы Заринска. Об этом рассказали в региональном СК.

Мужчина приехал в город на заработки, познакомился с местной парой и однажды пришел к ним в гости. Знакомые выпивали, а когда хозяин дома уснул, мигрант изнасиловал его 56-летнюю сожительницу.

Следователи собрали достаточно доказательств и передали дело в суд.

Ранее сообщалось, что тайну жестокого убийства медсестры под Новосибирском раскрыли спустя 23 года.