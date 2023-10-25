Уроженца Киргизии осудят за изнасилование жительницы Заринска
Мужчина дождался, пока ее сожитель уснет, и надругался
25 октября 2023, 19:03, ИА Амител
Фото: pxhere.com
33-летний уроженец Киргизии предстанет перед судом за изнасилование жительницы Заринска. Об этом рассказали в региональном СК.
Мужчина приехал в город на заработки, познакомился с местной парой и однажды пришел к ним в гости. Знакомые выпивали, а когда хозяин дома уснул, мигрант изнасиловал его 56-летнюю сожительницу.
Следователи собрали достаточно доказательств и передали дело в суд.
Ранее сообщалось, что тайну жестокого убийства медсестры под Новосибирском раскрыли спустя 23 года.
19:42:46 25-10-2023
Ужас
20:25:47 25-10-2023
Типа он такой максим галкин... На 23 года младше... а муж как-бы филя, всё проспал
21:13:19 25-10-2023
А муж у неё - профессиональный куколд
21:21:35 25-10-2023
гнать их отсюда
22:46:45 25-10-2023
Там всех персонажей в расход надо.
08:54:16 26-10-2023
Надо ввести смертную казнь для мигрантов