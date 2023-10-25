НОВОСТИПроисшествия

Уроженца Киргизии осудят за изнасилование жительницы Заринска

Мужчина дождался, пока ее сожитель уснет, и надругался

25 октября 2023, 19:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

33-летний уроженец Киргизии предстанет перед судом за изнасилование жительницы Заринска. Об этом рассказали в региональном СК.

Мужчина приехал в город на заработки, познакомился с местной парой и однажды пришел к ним в гости. Знакомые выпивали, а когда хозяин дома уснул, мигрант изнасиловал его 56-летнюю сожительницу.

Следователи собрали достаточно доказательств и передали дело в суд.

Ранее сообщалось, что тайну жестокого убийства медсестры под Новосибирском раскрыли спустя 23 года.

Происшествия Заринск

Комментарии 6

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Гость

19:42:46 25-10-2023

Ужас

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Гость

20:25:47 25-10-2023

Типа он такой максим галкин... На 23 года младше... а муж как-бы филя, всё проспал

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Гость

21:13:19 25-10-2023

А муж у неё - профессиональный куколд

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...

21:21:35 25-10-2023

гнать их отсюда

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Гость

22:46:45 25-10-2023

Там всех персонажей в расход надо.

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Гость

08:54:16 26-10-2023

Надо ввести смертную казнь для мигрантов

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