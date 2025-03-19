Уроженец Алтая открыл стрельбу возле православного храма в центре Екатеринбурга

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы

19 марта 2025, 10:30, ИА Амител

Пистолет / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В центре Екатеринбурга вечером 18 марта мужчина открыл стрельбу из пистолета возле православного храма, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный СК.

"Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, выполняются иные процессуальные действия, чтобы дать надлежащую правовую оценку инциденту", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Как уточняет ТАСС, задержанным оказался уроженец Алтайского края. В ходе обыска правоохранители изъяли травматический пистолет марки "МР".

Ранее уроженец Барнаула выбросил жену и ребенка из окна многоэтажки в Москве.