СМИ называют несколько возможных версий случившегося

25 августа 2024, 17:37, ИА Амител

Александр Липатов / Фото: Mash

39-летний уроженец Барнаула Александр Липатов выбросил жену и ребенка из окна многоэтажки в Москве. О том, что известно о случившемся, – в материале amic.ru.

Первая информация

Днем 25 августа в телеграм-каналах появились сообщения о том, что в московском ЖК "Лефортово парк" неизвестный выбросил из окна свою жену и маленького ребенка, а после продолжил выкидывать вещи.

На место выехали сотрудники полиции, которые не смогли попасть в квартиру. Мужчина в ней закрылся.

Личности

По данным СМИ, подозреваемый – 39-летний сотрудник Центробанка Александр Липатов. Погибшие – его 30-летняя жена Милена и их маленький ребенок.

Версии

Как сообщает телеграм-канал Mash, на данный момент есть две версии случившегося. По одной из них Александр сначала выбросил из окна супругу, по другой – Милена упала вслед за младенцем сама. Также сообщается, что муж и жена были под психотропными веществами.



Очевидцы говорят, что слышали звуки скандала в квартире незадолго до трагедии, однако на них никто не отреагировал. Александр открыл дверь сотрудникам ОМОНа сам. Его отвезли в больницу. Мотив мужчины неизвестен.