Уроженец Барнаула выбросил жену и ребенка из окна в Москве. Что известно о трагедии?
СМИ называют несколько возможных версий случившегося
25 августа 2024, 17:37, ИА Амител
39-летний уроженец Барнаула Александр Липатов выбросил жену и ребенка из окна многоэтажки в Москве. О том, что известно о случившемся, – в материале amic.ru.
Первая информация
Днем 25 августа в телеграм-каналах появились сообщения о том, что в московском ЖК "Лефортово парк" неизвестный выбросил из окна свою жену и маленького ребенка, а после продолжил выкидывать вещи.
На место выехали сотрудники полиции, которые не смогли попасть в квартиру. Мужчина в ней закрылся.
Личности
По данным СМИ, подозреваемый – 39-летний сотрудник Центробанка Александр Липатов. Погибшие – его 30-летняя жена Милена и их маленький ребенок.
Версии
Как сообщает телеграм-канал Mash, на данный момент есть две версии случившегося. По одной из них Александр сначала выбросил из окна супругу, по другой – Милена упала вслед за младенцем сама. Также сообщается, что муж и жена были под психотропными веществами.
Очевидцы говорят, что слышали звуки скандала в квартире незадолго до трагедии, однако на них никто не отреагировал. Александр открыл дверь сотрудникам ОМОНа сам. Его отвезли в больницу. Мотив мужчины неизвестен.
20:25:01 25-08-2024
Рассказ должен был называться так: " Трудящийся Центрального Банка РФ выбросил жену и ребенка из окна в Москве. Что известно о трагедии? "
21:26:19 25-08-2024
Гость (20:25:01 25-08-2024) Рассказ должен был называться так: " Трудящийся Центральног... Или так: Барнаулец наркоман, сделавший карьеру в Москве, выбросил из окна...
09:02:03 26-08-2024
Была инфа, что и ранее вёл себя неадекватно. Мог лечь на пол и орать. Возможно, псих, возможно хотят признать таковым, чтобы избежал наказания. Пока непонятно. Как-то же получил перевод по работе в Москву, в столице тоже ожидалось повышение. Жена в последнее время ходила к психотерапевту, почему, не рассказывала. Ребенок маленький, годовалый