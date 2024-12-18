Уроженец алтайского села Ребриха получил звание Героя России
Александра Виселкова наградили за мужество и смелость при выполнении боевых задач
18 декабря 2024, 09:54, ИА Амител
Еще один Герой России появился в Алтайском крае – высокое звание получил уроженец Ребрихи Александр Виселков. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Глава региона отметил, что Виселкова наградили за мужество и смелость при выполнении боевых задач. Псковская 76-я гвардейская Черниговская Краснознамённая, ордена Суворова десантно-штурмовая дивизия ВДВ, где служит военный, с самого начала проявила себя в спецоперации, в том числе в Киевской области.
С лета 2022 года дивизия участвовала, в частности, в наступательных действиях на одном из наиболее сложных участков – Сватовско-Кременском, а в 2023 году была переброшена на Запорожское направление.
11:35:12 18-12-2024
Слава Герою России! И крепкого здоровья!
14:38:56 18-12-2024
Слава Герою России! СЛАВА РОССИИ!