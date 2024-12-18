Уроженец алтайского села Ребриха получил звание Героя России

Александра Виселкова наградили за мужество и смелость при выполнении боевых задач

18 декабря 2024, 09:54, ИА Амител

Александр Виселков / Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Еще один Герой России появился в Алтайском крае – высокое звание получил уроженец Ребрихи Александр Виселков. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Глава региона отметил, что Виселкова наградили за мужество и смелость при выполнении боевых задач. Псковская 76-я гвардейская Черниговская Краснознамённая, ордена Суворова десантно-штурмовая дивизия ВДВ, где служит военный, с самого начала проявила себя в спецоперации, в том числе в Киевской области.

С лета 2022 года дивизия участвовала, в частности, в наступательных действиях на одном из наиболее сложных участков – Сватовско-Кременском, а в 2023 году была переброшена на Запорожское направление.