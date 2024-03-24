Уроженец Барнаула пропал после теракта в "Крокусе"

Мужчины нет ни в одном списке, но и на связь он не выходит

24 марта 2024, 17:15, ИА Амител

Пропавший барнаулец Григорий / Фото: Shot

Уроженец Барнаула пропал после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает Shot.

Григорий переехал в Москву четыре года назад. В день трагедии он вместе с мамой своей возлюбленной пошел на концерт группы "Пикник". Сама девушка пойти не смогла, что сейчас с ее мамой, также неизвестно.

Сестра 35-летнего пропавшего рассказала о том, что его имени нет ни в одном из списков, при этом на связь он не выходит. Мужчину ищут его сестры, девушка и бывшая жена – сегодня она вместе с дочкой пойдет сдавать образцы ДНК.

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Как рассказала NGS.ru сестра пропавшего, мужчина родился и вырос в Новосибирске, а не в Барнауле. "В Барнауле живет наша двоюродная сестра", - уточнила она. Мужчина, по ее словам, переехал из Новосибирской области шесть лет назад, в 2018 году. За пять минут до теракта он отправил сестре фотографию из концертного зала.