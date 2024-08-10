Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеев выиграла золотую медаль Олимпиады-2024

17-летняя художественная гимнастка одержала победу в индивидуальном многоборье

10 августа 2024, 10:15, ИА Амител

Дарья Варфоломеев / Фото: AP/TASS

17-летняя уроженка Барнаула, художественная гимнастка Дарья Варфоломеев выиграла "золото" Олимпиады в Париже. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".

Девушка шла в числе фаворитов в индивидуальном многоборье, но заняла второе место в отборочном турнире. В финале немка победила в трех из четырех видов программы, а также по сумме очков: 142,850 балла. Серебро взяла Боряна Калейн из Болгарии (140,600), бронзу — София Раффаэли из Италии (136,300).

Спортсменка выступала за сборную Германии — она переехала в страну в 2019 году. При рождении она имела фамилию Варфоломеева, которую слегка изменила при смене спортивного гражданства. Ее дед был из Германии, а мать имеет паспорт этой страны. Профессиональную карьеру во взрослой художественной гимнастике она начала в 2022 году.