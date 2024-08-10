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Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеев выиграла золотую медаль Олимпиады-2024

17-летняя художественная гимнастка одержала победу в индивидуальном многоборье

10 августа 2024, 10:15, ИА Амител

Дарья Варфоломеев / Фото: AP/TASS
Дарья Варфоломеев / Фото: AP/TASS

17-летняя уроженка Барнаула, художественная гимнастка Дарья Варфоломеев выиграла "золото" Олимпиады в Париже. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".

Девушка шла в числе фаворитов в индивидуальном многоборье, но заняла второе место в отборочном турнире. В финале немка победила в трех из четырех видов программы, а также по сумме очков: 142,850 балла. Серебро взяла Боряна Калейн из Болгарии (140,600), бронзу — София Раффаэли из Италии (136,300).

Спортсменка выступала за сборную Германии — она переехала в страну в 2019 году. При рождении она имела фамилию Варфоломеева, которую слегка изменила при смене спортивного гражданства. Ее дед был из Германии, а мать имеет паспорт этой страны. Профессиональную карьеру во взрослой художественной гимнастике она начала в 2022 году.

Барнаул Спорт

Комментарии 31

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Гость

10:29:36 10-08-2024

Ого, однако же гимнасточка. Глянь, что творит.

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Гость

14:11:27 10-08-2024

Гость (10:29:36 10-08-2024) Ого, однако же гимнасточка. Глянь, что творит. ... только за немцев выступает.пусть немчура и радуется.

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Гость

10:01:18 11-08-2024

Гость (14:11:27 10-08-2024) только за немцев выступает.пусть немчура и радуется.... украина грустит ?

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Гость

10:43:16 10-08-2024

Спасибо, что напомнили о том, что такое Барнаул!

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Гость

09:19:20 11-08-2024

Гость (10:43:16 10-08-2024) Спасибо, что напомнили о том, что такое Барнаул!... И что такое Барнаул? Прислонившийся к чужой славе провинциал.

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Гость

10:09:28 11-08-2024

Гость (09:19:20 11-08-2024) И что такое Барнаул? Прислонившийся к чужой славе провинциал... А тебе приятно прижаться щекой к европе?Ни чем не пахнет?

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Элен без ребят

11:28:25 10-08-2024

это гимнастка из Германии

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Гость

13:45:54 10-08-2024

Элен без ребят (11:28:25 10-08-2024) это гимнастка из Германии...
Значит не только спортивная, но ещё и умная. Молодец, Дарья!

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Гость

12:18:50 10-08-2024

Молодец.

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Гость

13:32:18 10-08-2024

Уточните пожалуйста, это она или он!?
По имени вроде девочка... А по фамилии вроде как мальчик...?
А то у них, у немцев нынче с этим так напутано...!

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Алексей

13:34:55 10-08-2024

Можно также считать Россиянами тех, кто был в России проездом

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Марина

15:05:12 10-08-2024

Дашенька умничка! Не дала возможности стать спортсменкой одна страна, уехала в другую, успехов дорогая❤

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Гость

15:20:38 10-08-2024

Гендерная переделка очередная ?
Уже и истинные арийцы стали этим промышлять ?

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Гость

09:17:30 11-08-2024

Гость (15:20:38 10-08-2024) Гендерная переделка очередная ? Уже и истинные арийцы ст... Дорогуша, да что ж это вас так корёжит от того, что вас абсолютно НЕ касается! Вы б хоть словарик почитали о значениях слов "гендер" и "пол", раз уж зациклены на этой теме

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Гость

15:52:35 10-08-2024

Слегка переделала фамилию, слегка свалила с Родины. Предавшая единожды предаст ещё не раз...

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Гость

05:23:06 11-08-2024

Гость (15:52:35 10-08-2024) Слегка переделала фамилию, слегка свалила с Родины. Предавша... Кого она предала? Так называемой родине такие, как она, не нужны. Вот она и уехала. И нечего теперь претензии предъявлять к ней.

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Гость

16:43:57 10-08-2024

У неё точно фамилия Варфоломеев?!
Не ВарфоломеевА?!

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Гость

17:45:50 10-08-2024

Гость (16:43:57 10-08-2024) У неё точно фамилия Варфоломеев?!Не ВарфоломеевА?!... у женщин нет собственной фамилии

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Гость

18:35:27 10-08-2024

Гость (17:45:50 10-08-2024) у женщин нет собственной фамилии... поэтому, она варфаломеева, т. е. принадлежит варфаламееву

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Гость

18:48:35 10-08-2024

Гость (18:35:27 10-08-2024) поэтому, она варфаломеева, т. е. принадлежит варфаламееву... Глупости пишите. Вспомните марвеловские фильмы про "мстителей". Там была героиня "Наташа Романофф". Какая по большому счету разница? Какая вам разница как ее фамилия звучит или пишется? Девочка уехала из столицы мира хз когда. Сейчас как хочет, так себя и называет. Выиграла золото и выиграла, со страной рождения она себя не ассоциирует. К чему все эти бестолковые негодования? Хоть кто то "удивившийся" фамилии сможет объяснить причину? Это уже не россиянка и она делает с собой все что хочет...
Пы.Сы. минусуйте от всей души. Мне класть.

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Гость

07:13:56 11-08-2024

Гость (18:48:35 10-08-2024) Глупости пишите. Вспомните марвеловские фильмы про "мстителе... глубинный народ так просто не отпускает. Была бы возможность - обратно в болото затянули

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Гость

09:14:35 11-08-2024

Гость (16:43:57 10-08-2024) У неё точно фамилия Варфоломеев?!Не ВарфоломеевА?!... Фамилия на немецком, не склоняется. В другой стране, на другом языке.

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Барнаулец

17:39:08 10-08-2024

А у деда фамилия случаем не Эннс?

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Musik

23:41:50 10-08-2024

Барнаулец (17:39:08 10-08-2024) А у деда фамилия случаем не Эннс? ... И вот сейчас вы такой расскажете как с ней в садике на соседних горшках сидели.

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Гость

06:12:28 11-08-2024

Musik (23:41:50 10-08-2024) И вот сейчас вы такой расскажете как с ней в садике на сосед... Не с ней, а с дедом Эннсом.

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Гость

07:18:31 11-08-2024

Гость (06:12:28 11-08-2024) Не с ней, а с дедом Эннсом.... Вот тогда бы деда горшком по башке и шарахнуть! И не было-бы предателей.

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Гость

08:17:14 11-08-2024

Говорят, что уехавшие в Германию получают Российскую пенсию и мат капитал. За этими деньгами возвращаются и опять уезжают. Отрегулировать бы этот вопрос.

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RUSSKIY

10:36:56 11-08-2024

Гость (08:17:14 11-08-2024) Говорят, что уехавшие в Германию получают Российскую пенсию ... Не просто говорят, а так оно и есть. Знакомый в собесе работает.

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гость

13:29:48 11-08-2024

Гость (08:17:14 11-08-2024) Говорят, что уехавшие в Германию получают Российскую пенсию ... Ещё и казахи, уехавшие в Каз-н из России, часто мошенничают, получая пенсию и российскую и казахскую. Наша пенсия больше. Прописываются у родственников в крае, получают пенсию на карту, а сами фактически живут в Каз-не. Нужно давать пенсию по фактическому проживанию пенсионера. Бардак в миграцтонной политике у нас полный.

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Гость

13:47:17 11-08-2024

Молодец, что вовремя уехала

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Гость

10:26:02 12-08-2024

Да пусть порадуются немного пока российских спортсменов нет ))) такой шанс выдался

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