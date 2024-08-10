Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеев выиграла золотую медаль Олимпиады-2024
17-летняя художественная гимнастка одержала победу в индивидуальном многоборье
10 августа 2024, 10:15, ИА Амител
17-летняя уроженка Барнаула, художественная гимнастка Дарья Варфоломеев выиграла "золото" Олимпиады в Париже. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".
Девушка шла в числе фаворитов в индивидуальном многоборье, но заняла второе место в отборочном турнире. В финале немка победила в трех из четырех видов программы, а также по сумме очков: 142,850 балла. Серебро взяла Боряна Калейн из Болгарии (140,600), бронзу — София Раффаэли из Италии (136,300).
Спортсменка выступала за сборную Германии — она переехала в страну в 2019 году. При рождении она имела фамилию Варфоломеева, которую слегка изменила при смене спортивного гражданства. Ее дед был из Германии, а мать имеет паспорт этой страны. Профессиональную карьеру во взрослой художественной гимнастике она начала в 2022 году.
10:29:36 10-08-2024
Ого, однако же гимнасточка. Глянь, что творит.
14:11:27 10-08-2024
Гость (10:29:36 10-08-2024) Ого, однако же гимнасточка. Глянь, что творит. ... только за немцев выступает.пусть немчура и радуется.
10:01:18 11-08-2024
Гость (14:11:27 10-08-2024) только за немцев выступает.пусть немчура и радуется.... украина грустит ?
10:43:16 10-08-2024
Спасибо, что напомнили о том, что такое Барнаул!
09:19:20 11-08-2024
Гость (10:43:16 10-08-2024) Спасибо, что напомнили о том, что такое Барнаул!... И что такое Барнаул? Прислонившийся к чужой славе провинциал.
10:09:28 11-08-2024
Гость (09:19:20 11-08-2024) И что такое Барнаул? Прислонившийся к чужой славе провинциал... А тебе приятно прижаться щекой к европе?Ни чем не пахнет?
11:28:25 10-08-2024
это гимнастка из Германии
13:45:54 10-08-2024
Элен без ребят (11:28:25 10-08-2024) это гимнастка из Германии...
Значит не только спортивная, но ещё и умная. Молодец, Дарья!
12:18:50 10-08-2024
Молодец.
13:32:18 10-08-2024
Уточните пожалуйста, это она или он!?
По имени вроде девочка... А по фамилии вроде как мальчик...?
А то у них, у немцев нынче с этим так напутано...!
13:34:55 10-08-2024
Можно также считать Россиянами тех, кто был в России проездом
15:05:12 10-08-2024
Дашенька умничка! Не дала возможности стать спортсменкой одна страна, уехала в другую, успехов дорогая❤
15:20:38 10-08-2024
Гендерная переделка очередная ?
Уже и истинные арийцы стали этим промышлять ?
09:17:30 11-08-2024
Гость (15:20:38 10-08-2024) Гендерная переделка очередная ? Уже и истинные арийцы ст... Дорогуша, да что ж это вас так корёжит от того, что вас абсолютно НЕ касается! Вы б хоть словарик почитали о значениях слов "гендер" и "пол", раз уж зациклены на этой теме
15:52:35 10-08-2024
Слегка переделала фамилию, слегка свалила с Родины. Предавшая единожды предаст ещё не раз...
05:23:06 11-08-2024
Гость (15:52:35 10-08-2024) Слегка переделала фамилию, слегка свалила с Родины. Предавша... Кого она предала? Так называемой родине такие, как она, не нужны. Вот она и уехала. И нечего теперь претензии предъявлять к ней.
16:43:57 10-08-2024
У неё точно фамилия Варфоломеев?!
Не ВарфоломеевА?!
17:45:50 10-08-2024
Гость (16:43:57 10-08-2024) У неё точно фамилия Варфоломеев?!Не ВарфоломеевА?!... у женщин нет собственной фамилии
18:35:27 10-08-2024
Гость (17:45:50 10-08-2024) у женщин нет собственной фамилии... поэтому, она варфаломеева, т. е. принадлежит варфаламееву
18:48:35 10-08-2024
Гость (18:35:27 10-08-2024) поэтому, она варфаломеева, т. е. принадлежит варфаламееву... Глупости пишите. Вспомните марвеловские фильмы про "мстителей". Там была героиня "Наташа Романофф". Какая по большому счету разница? Какая вам разница как ее фамилия звучит или пишется? Девочка уехала из столицы мира хз когда. Сейчас как хочет, так себя и называет. Выиграла золото и выиграла, со страной рождения она себя не ассоциирует. К чему все эти бестолковые негодования? Хоть кто то "удивившийся" фамилии сможет объяснить причину? Это уже не россиянка и она делает с собой все что хочет...
Пы.Сы. минусуйте от всей души. Мне класть.
07:13:56 11-08-2024
Гость (18:48:35 10-08-2024) Глупости пишите. Вспомните марвеловские фильмы про "мстителе... глубинный народ так просто не отпускает. Была бы возможность - обратно в болото затянули
09:14:35 11-08-2024
Гость (16:43:57 10-08-2024) У неё точно фамилия Варфоломеев?!Не ВарфоломеевА?!... Фамилия на немецком, не склоняется. В другой стране, на другом языке.
17:39:08 10-08-2024
А у деда фамилия случаем не Эннс?
23:41:50 10-08-2024
Барнаулец (17:39:08 10-08-2024) А у деда фамилия случаем не Эннс? ... И вот сейчас вы такой расскажете как с ней в садике на соседних горшках сидели.
06:12:28 11-08-2024
Musik (23:41:50 10-08-2024) И вот сейчас вы такой расскажете как с ней в садике на сосед... Не с ней, а с дедом Эннсом.
07:18:31 11-08-2024
Гость (06:12:28 11-08-2024) Не с ней, а с дедом Эннсом.... Вот тогда бы деда горшком по башке и шарахнуть! И не было-бы предателей.
08:17:14 11-08-2024
Говорят, что уехавшие в Германию получают Российскую пенсию и мат капитал. За этими деньгами возвращаются и опять уезжают. Отрегулировать бы этот вопрос.
10:36:56 11-08-2024
Гость (08:17:14 11-08-2024) Говорят, что уехавшие в Германию получают Российскую пенсию ... Не просто говорят, а так оно и есть. Знакомый в собесе работает.
13:29:48 11-08-2024
Гость (08:17:14 11-08-2024) Говорят, что уехавшие в Германию получают Российскую пенсию ... Ещё и казахи, уехавшие в Каз-н из России, часто мошенничают, получая пенсию и российскую и казахскую. Наша пенсия больше. Прописываются у родственников в крае, получают пенсию на карту, а сами фактически живут в Каз-не. Нужно давать пенсию по фактическому проживанию пенсионера. Бардак в миграцтонной политике у нас полный.
13:47:17 11-08-2024
Молодец, что вовремя уехала
10:26:02 12-08-2024
Да пусть порадуются немного пока российских спортсменов нет ))) такой шанс выдался