"Олимпийский апофегей". Эксперты оценили бои трансгендеров на Олимпиаде в Париже

Впервые на Игры трансгендеров отправил Гитлер в 1936 году

05 августа 2024, 06:15, ИА Амител

Олимпийские игры во Франции / Фото: unsplash.com

Парижская Олимпиада подтверждает свою репутацию одной из самых скандальных в истории – на сей раз поводом для широкого недовольства стали поединки с участием трансгендеров в женском боксе. Как видно, чрезмерная толерантность в спорте по отношению к лицам, решившим "подправить" свой биологический пол, приносит неоднозначные результаты. Об этих скандалах, подоплеке и возможных последствиях для олимпийского движения – в материале amic.ru.

Разбитое сердце чемпионки

Очередной инцидент произошел в 1/8 финала соревнований женщин-боксеров, когда итальянка Анджела Карини уже на 46-й секунде отказалась продолжать бой против Ирман Хелиф из Алжира. Карини пожаловалась на очень сильные удары, заявив о "несправедливости" происходящего. Она также отказалась пожать руку "сопернице" после того, как объявили победителя поединка.

Журналистам итальянская спортсменка призналась, что она "вышла на ринг, чтобы почтить память отца".

"Мне много раз говорили, что я воин, но я остановилась, чтобы сохранить здоровье. Я никогда не чувствовала такого удара", – приводит ее высказывание газета Guardian.

Вскоре после этого боксер-трансгендер* из Тайваня Линь Юйтин одержал победу над Ситорой Турдибековой из Узбекистана. Проигравшая расплакалась и также отказалась пожимать руку визави.

Кстати, в марте 2023 года глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев незадолго до проведения мирового первенства сообщил, что "по результатам ряда ДНК-тестов были выявлены спортсмены, пытавшиеся обмануть своих коллег и выдававшие себя за женщин".

"Было доказано, что они имеют ХY-хромосомы и впоследствии исключены из спортивных состязаний", – написал он в своем телеграм-канале.

Слова Кремлева относились к алжирской боксерше Ирман Хелиф – ее дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года в Нью-Дели по причине проваленного биохимического теста на принадлежность к женскому полу. Кстати, тайваньского боксера Юйтин не допустили на чемпионат мира 2023 года по той же причине – спортсмен провалил гендерный тест.

Некоторые известные персоны выразили свою поддержку Карини. Так, известная британская писательница Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, написала в соцсетях: "Молодая девушка лишилась всего, ради чего тренировалась, только потому, что вы разрешили мужчине выйти с ней на ринг". Ее позицию в сети Х поддержал Илон Маск, оставивший короткий комментарий: "Полностью согласен".

Проявила солидарность с Карини и двукратная олимпийская чемпионка Кларесса Шилдс, написавшая в соцсетях, что ее "сердце разбито" за всех женщин-боксеров на Играх.

"Женщины должны драться с женщинами, мужчины – с мужчинами, а трансгендеры – с трансгендерами", – написала она на своей странице в сети Х.

"Олимпийское движение девальвируется"

Отозвался на ситуацию и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвавший Игры жертвами "псевдолиберальных проявлений", которые иногда "граничат с извращениями". Он констатировал, что "международное олимпийское движение существенно девальвируется".

Следует заметить, что с технической точки зрения, как пишут СМИ, Хелиф, возможно, не является трансгендером, хотя она является носителем женского и мужского хромосом – X и Y.

"Другое дело, что у нее диагностировано нарушение полового развития или DSD", – написал "Коммерсант".

Впрочем, IBA (Международная ассоциация бокса) после отстранения Хелиф от мирового первенства 2023 года выпустила заявление, где говорилось, что биохимический тест алжирской спортсменки не был обычной проверкой на тестостерон, уровень которого у некоторых женщин может быть повышен. Сами результаты теста остаются конфиденциальными.

Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян считает, что участие трансгендеров в соревнованиях по женскому боксу вполне логично.

"Это закономерное продвижение трансгендерной повестки, навязываемой западными странами всему миру. Ведь, по сути, там зачастую участвуют мужчины, просто считающие себя женщинами. В этом же ключе стоит рассматривать и открытие Олимпиады со всеми средствами выражения. Учитывая внимание, которое уделило данному вопросу и руководство МОК, мы наблюдаем больше пропагандистскую, чем спортивную, акцию", – заявил он amic.ru.

Как третий рейх менял гендеры

Между прочим, впервые официально спортсмен-трансгендер принял участие на Играх в Токио 2021 года – представительница Новой Зеландии в тяжелой атлетике Лорел Хаббард ранее была мужчиной. Однако ее/его выступление не было успешным, поскольку попытка взять начальный вес в рывке оказалась неудачной.

Интересно, что впервые трансгендерные скандалы имели место на Олимпийских играх 1936 года в Берлине, когда никаких тестов еще не проводили. Тогда в подмене пола заподозрили германскую прыгунью в высоту Дору Ратьен, занявшую четвертое место. В 1939-м Дора официально стала Генрихом, а в 1950-х годах Ратьен признался, что участвовать в Олимпиаде под видом женщины его заставили нацисты, и ему это крайне не нравилось.

Как выяснилось позже, в то время Гитлер опасался, что на "домашних" Играх германская сборная покажет недостаточно высокие результаты и посрамит его главенствовавшую в рейхе теорию о "превосходстве арийской расы". Было решено "разбавить" женскую сборную спортсменами-мужчинами. Впрочем, больше никого из женской сборной Германии на "переориентации" не поймали.

На тех же Олимпийских играх у судей вызвало подозрение мускулистое тело и высокие результаты американской бегуньи Хелены Стивенс – тогда ее женственность проверила специально образованная комиссия, не обнаружившая ничего подозрительного. Уже много позже пресса писала о том, что Стивенс принимала некие препараты, но время уже ушло.

На одной беговой дорожке со Стивенс стартовала и полячка Станислава Валасевич, которая была гермафродитом. Однако установили это спустя несколько лет после ее гибели в результате нападения бандитов. Работники морга выявили у Валасевич наряду с женскими мужские половые признаки.

Спустя много лет, на Играх 2016 года, другая польская бегунья – Йонна Йозвик – затеяла шумиху вокруг гендеров соперниц. Она обвинила всех призеров, представительниц ЮАР, Бурунди и Кении, что они на самом деле являются мужчинами. Особенно это касалось южноафриканки Кастер Семени. Спустя три года она была признана "биологически мужским спортсменом с женскими гендерными особенностями".

Олимпиада – это сигнал

В какой-то мере скандалы в соревнованиях по женскому боксу вызваны конфликтом двух структур. Дело в том, что Международный олимпийский комитет не признает решения IBA и давно конфликтует с этой организацией, в том числе из-за того, что ее возглавляет россиянин. В 2022 году МОК потребовал от федерации расторгнуть спонсорский контракт с компанией "Газпром", а после отказа лишил ее прав на проведение боксерского олимпийского турнира.

Нетрудно заметить, что у Международного олимпийского комитета другой подход к участию трансгендеров в соревнованиях, нежели у некоторых спортивных федераций, в том числе и боксерской. Функционеры комитета смотрят на эти вещи, если можно так выразиться, более легко и вполне допускают участие таких атлетов наряду с естественными обладателями своего пола.

Кстати, Умар Кремлев подверг резкой критике главу МОК Томаса Баха за молчание в связи со скандалами трансгендеров на Олимпиаде, назвав его трусом. Кроме того, IBA уже выразила протест по поводу двух поединков, а Международный олимпийский комитет заявил, что не будет заниматься организацией соревнований по боксу на Играх 2028 года. Правда, кому он поручит это непростое дело, пока неясно.

Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина вспомнила образы отечественной литературы.

"Как человек адекватный, я сразу вспомнила произведение нашего замечательного писателя Юрия Полякова "Апофегей". Все олимпийские скандалы, начиная с открытия, это апофегей того, к чему давно шли европейские страны, да и не только они. С отказом от традиционных ценностей, права мужчин быть мужчинами, а женщин – женщинами. Мы видим, как стремительно и агрессивно вырождаются заложенные в это спортивное событие смыслы, стоит отступить от замысла, заложенного природой", – поделилась она своим мнением с amic.ru.

По мнению Останиной, происходящее на Играх стало сигналом всем здравомыслящим силам мира:

"Эти события в Париже навевают мысли о Содоме и Гоморре. У мира незавидная судьба, если мы не противопоставим этому человеконенавистническому замыслу, проявившемуся на Олимпиаде, здравый смысл и нашу решимость жить по законам мироздания. Причем нужно решительно наступать, как это делают проводники античеловеческих установок. Я не сторонник теории заговора, но у всякого большого явления есть своя логика".

Депутат рассказала о планируемых шагах в данном направлении:

"Мы надеемся предстоящей осенью провести международный межпарламентский форум по защите традиционных ценностей, чтобы в странах, стремящихся защитить себя от этого мракобесия, были приняты законы по защите традиционных ценностей, по противодействию этому надвигающемуся злу. Надеюсь, происходящее на Играх в Париже заставить задуматься тех, кто еще не решается или медлит сделать шаги в этом направлении".

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* Экстремистская организация, запрещенная в России