Уроженка Рубцовска поучаствует в певческом конкурсе Олега Газманова "Родники"

Девушка отправила на конкурс запись песни Эдит Пиаф в своем исполнении и удостоилась внимания

15 октября 2024, 15:45, ИА Амител

Мария Бухгаммер / Фото: родники.сайт

Уроженка Рубцовска Мария Бухгаммер примет участие в певческом конкурсе Олега Газманова "Родники". Как сообщает "Рубцовское время", она записала песню Эдит Пиаф в своем исполнении и удостоилась внимания организаторов.

Конкурс "Родники" – это открытая творческая площадка для музыкантов, поэтов и композиторов, исполнителей и музыкальных коллективов, любителей и профессионалов, слушателей и всех тех, кто создает и любит музыку. Его идеологом и худруком стал Газманов. Задачей "Родников" является объединение людей со всех уголков России, чтобы наполнить музыкальное сообщество новыми песнями о добре, любви и правде.

Бухгаммер родилась и выросла в Рубцовске. Там она окончила музыкальную школу по классу фортепиано и дирижерско-хоровое отделение музыкального колледжа, параллельно более десяти лет занималась танцами. После поступила в Госакадемию имени Маймонида в Москве, где сначала окончила эстрадно-джазовое отделение с отличием, а после – магистратуру. Девушка училась у Владимира Преснякова и Олега Слепцова. Сейчас она живет в Москве, где организовала собственную школу вокала.

На участие в конкурсе Мария согласилась не сразу: на это ее уговорила мама одной из учениц.

"Я решила отправить одну из самых любимых моих песен. Когда-то давно, когда училась в академии, Владимир Пресняков – старший разрешил мне записать песню "Пиаф... Последний вечер". Я не вникала в суть конкурса (как обычно, были определенные сомнения), просто прочитав, что песня должна быть позитивной, нести добро, учить хорошему, решила: "Пиаф" подходит идеально. Отправила и, можно сказать, забыла. И вдруг приходит уведомление, что я стала финалисткой! Не ожидала, но жюри действительно оценило исполнение песни, уровень вокала… Я счастлива!" – рассказала девушка.

С Газмановым Бухгаммер уже работала: 12 июня в День России она спела с известным музыкантом и другими финалистами "Родников" новую песню народного артиста "Русский мир".

Финальный гала-концерт конкурса состоится 4 ноября. Кроме Газманова в жюри будут певица Зара, Михаил Андреев, SHAMAN, Родион Газманов и Сергей Трофимов. Кроме того, в ходе конкурса будет проходить зрительское голосование: жители Алтайского края также смогут поддержать землячку.