Уроженке Алтая, экс-замминистра Раковой заменили реальный срок условным
Следующие пять лет она будет находиться на испытательном сроке
24 октября 2024, 17:03, ИА Амител
Уроженку Алтайского края, экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову освободили от тюремного заключения. Как сообщает РИА Новости, Мосгорсуд заменил пять лет тюрьмы условным наказанием с испытательным сроком пять лет.
Напомним, Ракову обвиняли в мошенничестве на сумму 50 млн рублей через Фонд новых форм развития образования. По версии следователей, она пролоббировала выделение денег на госконтракты по проекту "Учитель будущего", однако никто эти контракты не выполнял, деньги были присвоены, отчеты оказались фиктивными. В ноябре 2022 года Ракову выпустили из СИЗО, а в прошлом году устроили на работу.
По версии следователей, 21,2 млн рублей Ракова похитила из средств, которые должны были пойти на проект "Учитель будущего". 20,3 млн рублей пошли на фиктивное трудоустройство сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук. Еще 9 млн были похищены при фиктивном трудоустройстве помощника Раковой и ее гражданского мужа.
Ракова родилась 7 апреля 1983 года в Горняке Алтайского края. Пост замминистра просвещения РФ она занимала с 2018 по 2020 год. После она начала работать вице-президентом Сбера.
17:05:25 24-10-2024
Все по Михаилу Задорнову - поделилась. ))
17:07:03 24-10-2024
И правильно.
17:15:09 24-10-2024
Почему-то не удивлен .
17:36:43 24-10-2024
Занимательная арифметика! Крадёшь мошенническим путём 50 млн. руб. Если тебя ловят, то выплачиваешь 900 тысяч штраф и 2 млн. ущерб. Итого: в прибыль - 47 млн. 100 тысяч, в убыток - 5 лет условно.
17:40:32 24-10-2024
Да здравструет наш суд.
17:47:54 24-10-2024
А вчерашнюю,которая у сестры ОДНУ тыщу украла-посадили. Нормально всё
18:12:33 24-10-2024
ок. а стекляшку на молодежной-ленина разберут?
19:25:59 24-10-2024
Без комментариев
19:26:17 24-10-2024
Бабло решает всë
20:05:14 24-10-2024
Бабло побеждает зло!
20:31:20 24-10-2024
Ноу коммент.
09:51:17 25-10-2024
Гость (20:31:20 24-10-2024) Ноу коммент. ... ноу моск. конградулайшн.
10:03:48 25-10-2024
Эта настоящая "пощечина" для обычного народа... Это означает лишь одно... Воруйте и вам ничего за это не будет....
10:40:19 25-10-2024
"...это не народ? это хуже - это лучшие люди города!" (Бургомистр и Ланцелот "Убить дракона")
10:10:20 25-10-2024
горжусь своей страной! Ура!
10:40:55 25-10-2024
когда закон не для всех один