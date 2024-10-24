Уроженке Алтая, экс-замминистра Раковой заменили реальный срок условным

Следующие пять лет она будет находиться на испытательном сроке

24 октября 2024, 17:03, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: unsplash.com / Wesley Tingey

Уроженку Алтайского края, экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову освободили от тюремного заключения. Как сообщает РИА Новости, Мосгорсуд заменил пять лет тюрьмы условным наказанием с испытательным сроком пять лет.

Напомним, Ракову обвиняли в мошенничестве на сумму 50 млн рублей через Фонд новых форм развития образования. По версии следователей, она пролоббировала выделение денег на госконтракты по проекту "Учитель будущего", однако никто эти контракты не выполнял, деньги были присвоены, отчеты оказались фиктивными. В ноябре 2022 года Ракову выпустили из СИЗО, а в прошлом году устроили на работу.

По версии следователей, 21,2 млн рублей Ракова похитила из средств, которые должны были пойти на проект "Учитель будущего". 20,3 млн рублей пошли на фиктивное трудоустройство сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук. Еще 9 млн были похищены при фиктивном трудоустройстве помощника Раковой и ее гражданского мужа.

Ракова родилась 7 апреля 1983 года в Горняке Алтайского края. Пост замминистра просвещения РФ она занимала с 2018 по 2020 год. После она начала работать вице-президентом Сбера.