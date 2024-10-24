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Уроженке Алтая, экс-замминистра Раковой заменили реальный срок условным

Следующие пять лет она будет находиться на испытательном сроке

24 октября 2024, 17:03, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: unsplash.com / Wesley Tingey
Судейский молоток / Фото: unsplash.com / Wesley Tingey

Уроженку Алтайского края, экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову освободили от тюремного заключения. Как сообщает РИА Новости, Мосгорсуд заменил пять лет тюрьмы условным наказанием с испытательным сроком пять лет.

Напомним, Ракову обвиняли в мошенничестве на сумму 50 млн рублей через Фонд новых форм развития образования. По версии следователей, она пролоббировала выделение денег на госконтракты по проекту "Учитель будущего", однако никто эти контракты не выполнял, деньги были присвоены, отчеты оказались фиктивными. В ноябре 2022 года Ракову выпустили из СИЗО, а в прошлом году устроили на работу.

По версии следователей, 21,2 млн рублей Ракова похитила из средств, которые должны были пойти на проект "Учитель будущего". 20,3 млн рублей пошли на фиктивное трудоустройство сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук. Еще 9 млн были похищены при фиктивном трудоустройстве помощника Раковой и ее гражданского мужа.

Ракова родилась 7 апреля 1983 года в Горняке Алтайского края. Пост замминистра просвещения РФ она занимала с 2018 по 2020 год. После она начала работать вице-президентом Сбера.

Происшествия Политика

Комментарии 16

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Гость

17:05:25 24-10-2024

Все по Михаилу Задорнову - поделилась. ))

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Гость

17:07:03 24-10-2024

И правильно.

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Человек

17:15:09 24-10-2024

Почему-то не удивлен .

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Гостья

17:36:43 24-10-2024

Занимательная арифметика! Крадёшь мошенническим путём 50 млн. руб. Если тебя ловят, то выплачиваешь 900 тысяч штраф и 2 млн. ущерб. Итого: в прибыль - 47 млн. 100 тысяч, в убыток - 5 лет условно.

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Владимир

17:40:32 24-10-2024

Да здравструет наш суд.

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Гость

17:47:54 24-10-2024

А вчерашнюю,которая у сестры ОДНУ тыщу украла-посадили. Нормально всё

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гость

18:12:33 24-10-2024

ок. а стекляшку на молодежной-ленина разберут?

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Гость

19:25:59 24-10-2024

Без комментариев

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Гость

19:26:17 24-10-2024

Бабло решает всë

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Гость

20:05:14 24-10-2024

Бабло побеждает зло!

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Гость

20:31:20 24-10-2024

Ноу коммент.

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Мусик

09:51:17 25-10-2024

Гость (20:31:20 24-10-2024) Ноу коммент. ... ноу моск. конградулайшн.

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Гость

10:03:48 25-10-2024

Эта настоящая "пощечина" для обычного народа... Это означает лишь одно... Воруйте и вам ничего за это не будет....

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Гость

10:40:19 25-10-2024

"...это не народ? это хуже - это лучшие люди города!" (Бургомистр и Ланцелот "Убить дракона")

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Гость

10:10:20 25-10-2024

горжусь своей страной! Ура!

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Гость

10:40:55 25-10-2024

когда закон не для всех один

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