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Ущерб, нанесенный аэропорту Махачкалы, составляет более 285 млн рублей

Чиновник отметил, что все, кто крушил имущество, попали на камеру

31 октября 2023, 22:40, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Бывший государственный секретарь Республики Дагестан и депутат Госдумы Хизри Абакаров заявил о том, что ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы составляет более 285 миллионов рублей. Его слова передает телеграм-канал Baza.

Абакаров добавил, что все, кто участвовал в погромах, попали на запись камер видеонаблюдения и скоро будут вычислены.

По словам чиновника, дебоширы не смогут пользоваться аэропортом пока не восстановят нанесенный ущерб.

"Никому не позволено рушить, ломать чужое имущество безнаказанно!" – сказал чиновник.

Происшествия

Комментарии 2

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Гость

23:54:54 31-10-2023

Пусть евреи и восстанавливают

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Гость

00:07:59 01-11-2023

их в больничку надо и на опыты.

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