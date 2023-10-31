Ущерб, нанесенный аэропорту Махачкалы, составляет более 285 млн рублей
Чиновник отметил, что все, кто крушил имущество, попали на камеру
31 октября 2023, 22:40, ИА Амител
Кадр из видео
Бывший государственный секретарь Республики Дагестан и депутат Госдумы Хизри Абакаров заявил о том, что ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы составляет более 285 миллионов рублей. Его слова передает телеграм-канал Baza.
Абакаров добавил, что все, кто участвовал в погромах, попали на запись камер видеонаблюдения и скоро будут вычислены.
По словам чиновника, дебоширы не смогут пользоваться аэропортом пока не восстановят нанесенный ущерб.
"Никому не позволено рушить, ломать чужое имущество безнаказанно!" – сказал чиновник.
23:54:54 31-10-2023
Пусть евреи и восстанавливают
00:07:59 01-11-2023
их в больничку надо и на опыты.