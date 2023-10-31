Ущерб, нанесенный аэропорту Махачкалы, составляет более 285 млн рублей

Чиновник отметил, что все, кто крушил имущество, попали на камеру

31 октября 2023, 22:40, ИА Амител

Кадр из видео

Бывший государственный секретарь Республики Дагестан и депутат Госдумы Хизри Абакаров заявил о том, что ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы составляет более 285 миллионов рублей. Его слова передает телеграм-канал Baza.

Абакаров добавил, что все, кто участвовал в погромах, попали на запись камер видеонаблюдения и скоро будут вычислены.

По словам чиновника, дебоширы не смогут пользоваться аэропортом пока не восстановят нанесенный ущерб.