Ущерб оценивается. В алтайском Минобрнауки рассказали об обрушении части лицея в селе

Во время очистки цоколя выяснилось, что кирпичная кладка была в плачевном состоянии. Восстановление проведут в максимально кратчайшие сроки — работы под контролем ведомства

15 июля 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Минобрнауки Алтайского края прокомментировало ситуацию с лицеем в селе Усть-Калманка, в котором разрушилась часть здания. Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел во время утепления стен рабочими — в учебном корпусе обрушились плиты перекрытия первого и второго этажей.

Как отметил директор колледжа Виктор Коротов, ремонт проводился в рамках государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". Во время очистки цоколя выяснилось, что кирпичная кладка здания была в полуразрушенном состоянии.

Сейчас оценивается ущерб после обрушения. Потом будет составлена смета на восстановительные работы. Коротов подчеркнул, что восстановление проведут в максимально кратчайшие сроки — занятия должны начаться до 1 сентября. Все работы находятся под контролем Минобрнауки Алтайского края.