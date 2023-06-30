Такой день. Обрушение стрелы крана в Барнауле и квитанция за отопление летом

О главных событиях Алтайского края за 29 июня

30 июня 2023, 00:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ливень с сильным ветром обрушился на Барнаул 29 июня. Стихия стала испытанием для ливневой канализации (местами она не справилась) и крана, у которого обломилась стрела.

В Барнауле жители многострадального ЖК "Парковый" получили квитанции за коммунальные услуги в июне, где в графе "Отопление" значится несколько тысяч рублей. По словам барнаульца, во время строительства ЖК проект всячески пытались удешевить, в итоге "собственную котельную" передали в аренду.