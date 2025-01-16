Ущерб от ДТП грузовика и поезда под Волгоградом превысил 117 млн рублей

Сумма пока не окончательная

16 января 2025, 17:00, ИА Амител

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Предварительная сумма ущерба, причиненного в результате ДТП с участием КамАЗа и пассажирского поезда под Волгоградом летом 2024 года, превышает 117 млн рублей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил первый замглавы Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов.

Он отметил, что эта сумма не является окончательной.

Напомним, авария случилась в июле на перегоне Гремячая – Котельниково в Котельниковском районе Волгоградской области. КамАЗ выехал на пути, где в него врезался состав. В МЧС заявляли, что с рельсов сошли девять вагонов, семь опрокинулись.

Пострадали около 140 человек, 30 из них потребовалась госпитализация, в том числе 15 детям. Водитель грузовика попал в реанимацию и скончался спустя несколько дней.