Ущерб от лесных пожаров в Алтайском крае в 2023 году превысил 615 млн рублей

Всего в течение пожароопасного сезона в регионе произошло 276 лесных пожаров на площади 23 тысячи га

23 ноября 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минприроды Алтайского края

Ущерб от лесных пожаров в Алтайском крае в текущем году превысил 615 млн рублей. Такие данные приведены в региональном плане к адаптации к изменениям климата, сообщает "Банкфакс".

Всего в течение пожароопасного сезона 2023 года в Алтайском крае произошло 276 лесных пожаров на площади 23 тысячи га. Причиненный ущерб превысил 615 млн рублей – при его подсчете учитывается объем уничтоженных стихией деревьев.

Минприроды Алтайского края уточняло, что 26 лесных пожаров возникли из-за перехода огня с земель иных категорий, еще 112 – по неустановленным причинам, 137 – из-за гроз. Еще один произошел в результате перехода огня с территории Республики Казахстан. Для сравнения: в течение пожароопасного сезона 2022 года разгорелось почти в два раза больше лесных пожаров – 597, но их площадь была меньше – 10,7 тысячи га.