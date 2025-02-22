Ушел из жизни актер из сериала "Универ" Олег Юдин

Ему было 62 года

22 февраля 2025, 22:30, ИА Амител

Олег Юдин / Фото: kino-teatr.ru

Умер российский актер Олег Юдин, известный по ролям в сериалах "Скорая помощь", "Универ" и "Склифосовский". Ему было 62 года.

Как пишет "МК" со ссылкой на знакомого артиста и портал "Кино-театр.ру", актера не стало 5 февраля. Причина смерти не указывается.

Олег Юдин родился 3 ноября 1962 года в Ленинграде. Карьеру в кино он начал с сериала "След", а всего его фильмография насчитывает 102 работы.