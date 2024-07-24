Ушел из жизни алтайский писатель Анатолий Кирилин

Последние годы Анатолий Владимирович тяжело болел

24 июля 2024, 13:10, ИА Амител

Анатолий Кирилин / Фото: vk.com/aalenabezrukova

В Алтайском крае 24 июля ушел из жизни писатель Анатолий Кирилин, сообщила на своей странице во "ВКонтакте" министр культуры Елена Безрукова.

"Сегодня ночью после продолжительной болезни ушел из жизни писатель Анатолий Владимирович Кирилин. Он ушел в "Шукшинские дни", участником которых неизменные годы и десятилетия был всегда. О прощании сообщим дополнительно", – написала Безрукова.

Анатолий Кирилин родился 24 сентября 1947 года в Барнауле. Работал корреспондентом краевого радио и телевидения. Участвовал в создании первой в Алтайском крае независимой телекомпании "ТВ-Сибирь". Начал печататься в 1980-х годах, в 1984 году получил рекомендацию в члены Союза писателей СССР. С 2012 года возглавлял Алтайскую краевую писательскую организацию. Лауреат нескольких краевых и российских литературных премий. Награжден медалью "Защитнику свободной России". Автор более десяти книг.