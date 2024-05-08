Ушел из жизни алтайский поэт и композитор Александр Костицин

Известный на всю Сибирь бард три года боролся с тяжелой болезнью

08 мая 2024, 11:26, ИА Амител

Александр Костицин / Фото: vk.com/sibart2000

Алтайский поэт и композитор Александр Костицин ушел из жизни, ему было 57 лет.

Александр Валентинович выступал со стихами и песнями собственного сочинения, с его творчеством можно ознакомиться на сайте "Стихи.ру" и на YouTube-канале.