Ушел из жизни алтайский поэт и композитор Александр Костицин
Известный на всю Сибирь бард три года боролся с тяжелой болезнью
08 мая 2024, 11:26, ИА Амител
Алтайский поэт и композитор Александр Костицин ушел из жизни, ему было 57 лет.
Александр Валентинович выступал со стихами и песнями собственного сочинения, с его творчеством можно ознакомиться на сайте "Стихи.ру" и на YouTube-канале.
"7 мая после продолжительной болезни ушел из жизни наш большой друг, известный на всю Сибирь и далеко за ее пределами потрясающий полный автор, мастер горлового пения, создатель чата "Концерты. Анонсы. Афиши", главный организатор международного фестиваля культур "Братчина" в Горном Алтае Александр Валентинович Костицин. Это огромная утрата для родных и близких, для всего жанра сибирской авторской песни! Самая светлая память человеку с большой буквы, чьи песни будут обязательно продолжать жить на волнах нашего Bard-Radio.ru и сердцах всех неравнодушных к его творчеству", – отметили в группе во "ВКонтакте" "Бард-Радио-Сибирь".
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