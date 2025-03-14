Ушла из жизни депутат АКЗС пяти созывов Нина Данилова

Легенды алтайской политики не стало в ночь на 14 марта

14 марта 2025, 11:13, ИА Амител

Данилова Нина Петровна / Фото: akzs.ru

В ночь на 14 марта не стало депутата Алтайского краевого парламента пяти созывов Нины Даниловой. Об этом сообщили на сайте Алтайского краевого Законодательного собрания.

Данилову Нину Петровну пять раз избирали депутатом АКЗС. На протяжении двух созывов она представляла Алтайский край в Госдуме.

Председатель АКЗС Александр Романенко выразил соболезнование семье Нины Петровны.

"Нина Петровна без преувеличения была легендой алтайской политики. Принципиальный, компетентный, широко эрудированный человек, яркий оратор, авторитетный законотворец с большим опытом работы в федеральном и региональном парламентах. Она всегда была настойчива в отстаивании интересов своих избирателей. Нина Петровна внесла вклад в развитие Алтайского края и краевой столицы", – отметил спикер АКЗС.

Александр Романенко подчеркнул, что Нина Данилова, будучи депутатом краевого парламента, сделала многое для сохранения и укрепления социальной сферы края. Также он добавил, что Нина Петровна была инициатором многих общественно значимых законов, преданным защитником социальной справедливости и истинным патриотом России и Алтайского края.

Нина Петровна Данилова родилась 8 мая 1947 года в селе Успенка Локтевского района. Трудовую деятельность начала в 1966 году на швейной фабрике в Горняке. В 1994, 2000, 2004 и 2008 годах избиралась в АКЗС, а в 1996 и 2011 годах – в Госдуму. Данилова лично участвовала в переговорах и организации гуманитарных обменов, которые помогли вернуть матерям плененных в Афганистане и на Северном Кавказе сыновей-военнослужащих. В декабре 2024 года Нина Петровна стала одной из первых, кому вручили высшую награду Алтайского края в сфере правотворческой деятельности – медаль "За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма".