Как 30 лет назад создавалось Алтайское Заксобрание. Взгляд назад

Тогда депутатское кресло получил 41 человек. Они образовали одну единственную фракцию

13 марта 2024, 07:15, ИА Амител

Депутаты первого созыва АКЗС в 1993 году / Фото: akzs.ru

13 марта Алтайскому Заксобранию исполнилось 30 лет: в этот день в 1994 году прошли выборы первого созыва парламента. Тогда депутатское кресло получил 41 человек, которые образовали всего одну фракцию. За два года работы депутаты приняли законопроекты, значительно повлиявшие на жизнь граждан. Подробнее о том, как в Алтайском крае cоздавалась законодательная власть, – в материале amic.ru.

Как создавалось Алтайское краевое Заксобрание?

Распад Советского Союза и становление самостоятельной России вызвало необходимость коренного изменения политической системы. Появлялись новые институты власти, на смену однопартийности приходила многопартийность, а вместе с ней и политическая конкуренция.

14 октября 1993 года Совет народных депутатов принял решение "О сложившейся политической ситуации в крае и в связи с последними событиями в стране и досрочных выборах в краевой представительный орган государственной власти".

27 октября 1993 года президент Борис Ельцин подписал указ, установивший основные положения о выборах в региональные представительные органы власти. После принятия новой Конституции в декабре 1993 года краевой представительный орган приобрел статус высшего законодательного органа государственной власти региона.

ЦИК России отказал в проведении выборов в АКЗС 12 декабря 1993 года и в утверждении состава краевой избирательной комиссии. Приняли решение проводить выборы в марте 1994 года. Что и было сделано.

Как прошли выборы первого созыва АКЗС?

Выборы в АКЗС первого созыва состоялись 13 марта 1994 года, первая сессия – 29 марта. За депутатское кресло боролись 234 кандидата в 50 одномандатных округах. В итоге мандат получил 41 депутат, в девяти округах выборы не состоялись. На участки пришли 38,2% жителей.

У руля нового представительного органа встал Александр Суриков, который через два года займет должность губернатора региона. Его заместителем стал Виталий Сафронов.

Чем запомнился первый созыв АКЗС?

В первом созыве Заксобрания была всего одна фракция. Состояла она из представителей аграриев, коммунистов, других общественных движений и независимых депутатов (чуть менее половины от общего числа депутатов).

Было создано несколько комитетов и комиссий: по законодательству, вопросам законности, экономической политике и собственности, бюджету, налоговой и кредитной политике, социальной политике, мандатная комиссия, комиссия по связям с партиями и СМИ.

За два года работы созыва депутаты приняли 62 закона. В их числе – об основах местного самоуправления, о приватизации предприятий и другие.

Однако главной особенностью работы стало создание с нуля необходимой нормативной базы, которая закрепила объем полномочий нового органа. Поэтому одним из основных законов, принятых в стенах АКЗС в то время, стал устав Алтайского края, установивший полномочия и порядок деятельности органов власти региона.

Кто был депутатом первого созыва Алтайского Заксобрания?

Среди депутатов Заксобрания были 12 глав и два их заместителя, 19 руководителей предприятий, три врача, один учитель, два работника краевого Совета, два представителя партий и общественных движений. Большинству депутатов было от 30 до 45 лет (18 человек), 12 депутатам на момент начала созыва было от 45 до 50 лет, еще 11 народных избранников были старше 50 лет. Примечательно, что первый состав был практически полностью мужским – среди депутатов было только две женщины.

Депутаты Алтайского Заксобрания первого созыва 1993-1995 годов:

Иван Апарин, Геннадий Афанасьев, Владимир Баварин (мэр Барнаула), Генрих Беккер, Вячеслав Бубнов, Юрий Вислогузов, Игорь Вольфсон, Геннадий Гамзиков, Николай Гончаров, Юрий Давыдов, Нина Данилова, Владимир Житников, Борис Зинченко, Анатолий Карпов, Геннадий Карпушкин, Александр Каширин, Валерий Киселев, Владимир Краутер, Владимир Кузнецов, Геннадий Куликов, Александр Лазарев, Борис Ларин, Николай Лихачев, Наталья Логинова, Иван Логиновский, Вячеслав Лукошков, Петр Мителев, Борис Неудахин, Владимир Петренко, Юрий Петров, Михаил Попов, Сергей Пшеницин, Анатолий Ращепкин, Николай Рыжак, Константин Рябов, Виталий Сафронов, Анатолий Семенов, Владимир Соткин, Александр Суриков, Сергей Сытых, Николай Таршилов, Сергей Тевонян, Иван Терешкин, Валерий Трофименко, Сергей Хачатурян, Владимир Хорошилов, Николай Чертов, Николай Шабанов, Алексей Шведунов, Геннадий Шинкевич, Сергей Юрченко.

В ходе созыва были прекращены полномочия Владимира Болдырева, Николая Бессонова, Валерия Гаськова, Владимира Зубкова.

Что сейчас представляет собой АКЗС?

Сейчас в Алтайском Заксобрании 67 депутатов (половина из них избрана по партспискам, половина – по одномандатным округам). Самая многочисленная – фракция "Единая Россия" – насчитывает 33 народных избранника. Следом идет КПРФ (18 человек), "Справедливая Россия – За правду" (пять человек), ЛДПР и "Коммунисты России" (по четыре человека). На освобожденной основе, то есть за зарплату, работают 18 депутатов.

Трудятся они в девяти комитетах: по правовой политике и местному самоуправлению; по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям; промышленности, предпринимательству и туризму; строительству, ЖКХ, транспорту и связи ; аграрной политике, природопользованию и экологии; здравоохранению; образованию и науке; социальной защите и занятости населения; спорту, культуре и молодежной политике.

Председатель парламента – единоросс Александр Романенко. Заместители спикера – Денис Голобородько ("Единая Россия") и Юрий Кропотин (КПРФ).