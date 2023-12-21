Ушла из жизни замдиректора алтайской филармонии Ольга Турчина
Прощание пройдет в Барнауле сегодня, 21 декабря, с 12:00 по 14:00
21 декабря 2023, 08:36, ИА Амител
В Барнауле 18 декабря после продолжительной болезни скончалась замдиректора Государственной филармонии Алтайского края Ольга Турчина. Об этом сообщает "КП-Алтай".
Турчина окончила теоретико-композиторский факультет Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки в 1983 году. Работала в АГИК, а в 1999 году защитила диссертацию, после чего начала совмещать свою деятельность с работой в государственной филармонии.
Пост замдиректора по творческой работе сотрудник культурного учреждения занимала с 2006 года – почти 17 лет.
Прощание с Турчиной пройдет в Барнауле сегодня, 21 декабря, с 12:00 по 14:00 в здании по адресу: проспект Космонавтов, 64.
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