Друзья Пухляша Дмитрия Красилова раскрыли детали похорон
В Заринске может состояться вечер памяти танцора
20 декабря 2023, 08:46, ИА Амител
Друзья танцора Дмитрия Красилова раскрыли детали его похорон. Как рассказывала amic.ru его преподаватель танцев Людмила Епифанова, они состоятся в Заринске — в ближайшие субботу или в воскресенье.
Кроме того, в Доме культуры может состояться вечер памяти танцора в выступлениями. Его проведет танцевальный коллектив Дмитрия.
Причина смерти пока все еще неизвестна – ее раскроет медицинская экспертиза. Друзья ранее рассказывали, что виной может быть наследственность.
Напомним, что о смерти Красилова стало известно вечером 18 декабря. Вечером 17 декабря ему стало плохо, а после он перестал выходить на связь. Тело обнаружили в его квартире. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.
08:48:32 20-12-2023
Да уж, всё раскрыли, все подробности.
13:41:43 20-12-2023
Да уж столько инфо на сайтах ,второй Махмуд Эсамбаев ,можно и траур объявить в крае .
13:47:51 20-12-2023
Гость (13:41:43 20-12-2023) Да уж столько инфо на сайтах ,второй Махмуд Эсамбаев ,можно... надеюсь это сарказм?
13:56:35 20-12-2023
Прекрасный паренек! очень жаль....