Друзья Пухляша Дмитрия Красилова раскрыли детали похорон

В Заринске может состояться вечер памяти танцора

20 декабря 2023, 08:46, ИА Амител

Дмитрий Красилов / Фото: со страницы Дмитрия Красилова во "ВКонтакте"

Друзья танцора Дмитрия Красилова раскрыли детали его похорон. Как рассказывала amic.ru его преподаватель танцев Людмила Епифанова, они состоятся в Заринске — в ближайшие субботу или в воскресенье.

Кроме того, в Доме культуры может состояться вечер памяти танцора в выступлениями. Его проведет танцевальный коллектив Дмитрия.

Причина смерти пока все еще неизвестна – ее раскроет медицинская экспертиза. Друзья ранее рассказывали, что виной может быть наследственность.

Напомним, что о смерти Красилова стало известно вечером 18 декабря. Вечером 17 декабря ему стало плохо, а после он перестал выходить на связь. Тело обнаружили в его квартире. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.