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Друзья Пухляша Дмитрия Красилова раскрыли детали похорон

В Заринске может состояться вечер памяти танцора

20 декабря 2023, 08:46, ИА Амител

Дмитрий Красилов / Фото: со страницы Дмитрия Красилова во "ВКонтакте"
Дмитрий Красилов / Фото: со страницы Дмитрия Красилова во "ВКонтакте"

Друзья танцора Дмитрия Красилова раскрыли детали его похорон. Как рассказывала amic.ru его преподаватель танцев Людмила Епифанова, они состоятся в Заринске — в ближайшие субботу или в воскресенье.

Кроме того, в Доме культуры может состояться вечер памяти танцора в выступлениями. Его проведет танцевальный коллектив Дмитрия. 

Причина смерти пока все еще неизвестна – ее раскроет медицинская экспертиза. Друзья ранее рассказывали, что виной может быть наследственность.

Напомним, что о смерти Красилова стало известно вечером 18 декабря. Вечером 17 декабря ему стало плохо, а после он перестал выходить на связь. Тело обнаружили в его квартире. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.

утраты Заринск

Комментарии 4

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Гость

08:48:32 20-12-2023

Да уж, всё раскрыли, все подробности.

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Гость

13:41:43 20-12-2023

Да уж столько инфо на сайтах ,второй Махмуд Эсамбаев ,можно и траур объявить в крае .

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Гость

13:47:51 20-12-2023

Гость (13:41:43 20-12-2023) Да уж столько инфо на сайтах ,второй Махмуд Эсамбаев ,можно... надеюсь это сарказм?

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МатьВаша

13:56:35 20-12-2023

Прекрасный паренек! очень жаль....

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