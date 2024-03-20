Ушли и не вернулись. В Алтайском крае не могут найти 130 без вести пропавших людей
Всего за 2023 год в регионе вели поиск 3,9 тысяч человек
20 марта 2024, 12:00, ИА Амител
В Алтайском крае за 2023 год пропали 3,9 тысячи человек. Местоположение 132 человек до сих пор не установлено. В целом число без вести пропавших людей в регионе по сравнению с 2022 годом снизилось на 7,4%. Информация об этом содержится в отчете о деятельности регионального МВД за 2023 год, который представят депутатам АКЗС на сессии 28 марта.
Сообщается, что в 2023 году сотрудники МВД разыскивали 1 002 ребенка – они ушли из дома, школы-интерната, детского дома, приемника-распределителя, спецшколы и спецучилища. Удалось установить местонахождение 990 детей, 12 остались неразысканными. На данный момент их месторасположение установлено.
Также в прошлом году в регионе вели поиск 1 111 уголовных преступников (что на 5,7% меньше, чем в 2022-м). Задержано из них 908 человек, не разыскано 203 человека.
12:06:28 20-03-2024
Не пропали, а ушли.
13:42:10 20-03-2024
Ох уж эти "продающие" заголовки...