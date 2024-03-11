13-летний подросток в черно-белой одежде пропал в Барнауле
Его местонахождение неизвестно с 10 марта
11 марта 2024, 13:40, ИА Амител
Ориентировка / Фото: "ЛизаАлерт"
В Барнауле пропал 13-летний подросток. Ориентировку о поиске опубликовал поисковый отряд "ЛизаАлерт".
Местонахождение школьника неизвестно с воскресенья, 10 марта.
Приметы: рост 177 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы и карие глаза. Одет в черно-белую куртку, черные штаны и шапку, белые кроссовки.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят сообщить по номеру 8 (800) 700-54-52 либо 112.
Обновлено. Подростка нашли живым. Подробстности не уточняются.
Ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения 16-летнего подростка в Змеиногорске.
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