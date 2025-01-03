Усиление ветра и снег. Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае

Непогода будет царить в регионе два дня

03 января 2025, 13:10, ИА Амител

Непогода в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Алтайском крае в конце первой недели 2025 года. Как сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых, во второй половине 3 января и ночью 4 января ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, гололедные явления, метели.

Также синоптики прогнозируют усиление ветра до 17-22 м/с, порывы – до 25 м/с. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

МЧС просит водителей оценивать дорожную обстановку, соблюдать скоростной режим в соответствии с погодными условиями и состоянием дорожного полотна, а также держать дистанцию.