Успенская призналась, что Киркоров делал ей предложение

По словам певицы, он недолго горевал после отказа

06 октября 2023, 16:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российская певица Любовь Успенская призналась в том, что Филипп Киркоров делал ей предложение. Об этом сообщает "ФедералПресс" со ссылкой на канал "Алена, блин!".

По словам Успенской, руку и сердце Киркоров предложил ей в Америке, в тот момент, когда она была замужем и с ребенком.

Певица добавила, что над отказом Киркоров горевал недолго и уже через неделю повел под венец другую.

Успенская заявила, что Киркоров дружит только с теми людьми, с которыми ему выгодно общаться.