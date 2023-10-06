Успенская призналась, что Киркоров делал ей предложение
По словам певицы, он недолго горевал после отказа
06 октября 2023, 16:32, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Российская певица Любовь Успенская призналась в том, что Филипп Киркоров делал ей предложение. Об этом сообщает "ФедералПресс" со ссылкой на канал "Алена, блин!".
По словам Успенской, руку и сердце Киркоров предложил ей в Америке, в тот момент, когда она была замужем и с ребенком.
Певица добавила, что над отказом Киркоров горевал недолго и уже через неделю повел под венец другую.
Успенская заявила, что Киркоров дружит только с теми людьми, с которыми ему выгодно общаться.
16:51:12 06-10-2023
Врет Любка
16:52:32 06-10-2023
Удивила!
17:25:17 06-10-2023
За такую любовь мусарнуться не впадлу
19:05:08 06-10-2023
Киркоров пассивный гей. Женщины его не интересуют в принципе, тем более ботексные бабульки. Не несите ерунду.