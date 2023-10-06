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Успенская призналась, что Киркоров делал ей предложение

По словам певицы, он недолго горевал после отказа

06 октября 2023, 16:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Российская певица Любовь Успенская призналась в том, что Филипп Киркоров делал ей предложение. Об этом сообщает "ФедералПресс" со ссылкой на канал "Алена, блин!".

По словам Успенской, руку и сердце Киркоров предложил ей в Америке, в тот момент, когда она была замужем и с ребенком. 

Певица добавила, что над отказом Киркоров горевал недолго и уже через неделю повел под венец другую.

Успенская заявила, что Киркоров дружит только с теми людьми, с которыми ему выгодно общаться.

музыка

Комментарии 4

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...

16:51:12 06-10-2023

Врет Любка

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Гость

16:52:32 06-10-2023

Удивила!

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Пузырек

17:25:17 06-10-2023

За такую любовь мусарнуться не впадлу

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Гость

19:05:08 06-10-2023

Киркоров пассивный гей. Женщины его не интересуют в принципе, тем более ботексные бабульки. Не несите ерунду.

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