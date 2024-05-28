В Бийском лесхозе рассказали о первых итогах оптимизации

Компания подвела итоги полугодовой работы в рамках нацпроекта "Производительность труда"

28 мая 2024, 10:00, ИА Амител

ООО "Бийский лесхоз" / Фото: КАУ "АЦК

В мае ООО "Бийский лесхоз" подвело итоги шестимесячной активной фазы реализации нацпроекта "Производительность труда". Работу на предприятии проводили при поддержке экспертов регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда (РЦК). На встрече также были представители Минэкономразвития Алтайского края.

Какую работу проделали?

В качестве пилотного потока выбрали процесс производства пилопродукции.

Вместе с экспертами РЦК рабочая группа компании проанализировала работу и нашла слабые места. Чтобы улучшить ситуацию, сотрудники предприятия установили дополнительный сортировочный стол на завершающем этапе, укрепили борта телеги для вывоза опилок и поставили ограничители для контроля диаметра круглого леса. В результате линия для производства пиломатериалов стала работать без перебоев.

Каких итогов достигли?

На совещании руководитель проектного офиса Елена Рябова рассказала о результатах применения принципов бережливого производства. Так, время протекания процесса на пилотном потоке сократилось на 8,2%, выработка выросла на 5,7%, а уровень незавершенного производства снизился на 16,42%.

"Проект дает понимание вектора развития компании, а также важность выявления и решения проблем и поиска новых методов выполнения работ с оформлением предложений по улучшению для оптимизации производственных процессов", – подвел итоги модернизации директор предприятия Борис Трунов.А также поблагодарил всех сотрудников рабочей группы за проделанную работу.

Заместитель начальника отдела развития инновационной деятельности Министерства экономического развития Алтайского края Татьяна Богданова поздравила директора и сотрудников предприятия с завершением полугодовой работы.

Она отметила, что проект оказался интересным и результативным, показатели были достигнуты благодаря усилиям команды. Татьяна Богданова подчеркнула, что результат на данном этапе не окончательный. Так как точка невозврата пройдена, теперь компания сможет применять знания инструментов бережливого производства ко всем процессам.

"Основная цель предприятия – получение прибыли, и как раз развитие производственной системы и внедрение инструментов бережливого производства помогут вам увидеть затраты по маржинальным потокам. Оптимизировать их и тем самым увеличить прибыль предприятия", – сказал руководитель проектов РЦК Дмитрий Печенин. Также он подчеркнул значимость развития производственной системы, пожелал успехов в работе и увеличения производительности труда.

Как ранее сообщал amic.ru, многие компании Алтайского края стремятся оптимизировать производство с использованием бережливых технологий.

Завод "Русская кожа Алтай" планирует увеличить производительность на 10% и сократить время выполнения процессов более чем на 20%. Предприятие участвует в нацпроекте уже несколько месяцев. За это время эксперты проанализировали работу пилотной линии и выявили 18 проблем. И уже разработали план по их устранению.

Инструменты бережливого производства нацпроекта также помогли компании "Мороз" расширить производство. Там увеличили производительность замороженных продуктов и улучшают новый цех.

Кроме того, стремясь повысить эффективность и внедрить новые технологии, в марте текущего года еще две компании приняли участие в национальном проекте "Производительность труда". Это одна из крупнейших строительных компаний Алтайского края – ООО "Жилищная инициатива", а также "Алтайская упаковка".

Кто принимает участие в нацпроекте "Производительность труда"?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Участие в нем принимают компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).