Успешное сотрудничество. АлтГТУ обучает китайских студентов IT-профессиям

Первые выпускники программы получат дипломы уже в 2025 году

10 декабря 2024, 13:10, ИА Амител

Китайские студенты / Фото: Алтайский государственный технический университет

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова совместно с Вэйхайским профессиональным колледжем КНР успешно реализует образовательную программу по подготовке специалистов в области программной инженерии.

В первом наборе программы приняли участие 15 студентов Вэйхайского профессионального колледжа. В этом учебном году к ним присоединилась вторая группа, состоящая из 16 человек. Перед приездом в Россию участники прошли двухлетнее дистанционное обучение по профильным ИТ-дисциплинам под руководством преподавателей АлтГТУ. После успешной сдачи экзаменов и вступительных испытаний студенты приехали в Барнаул для продолжения обучения на факультете информационных технологий.

Китайские студенты / Фото: Алтайский государственный технический университет

В АлтГТУ студенты обучаются по ускоренной программе, рассчитанной на два года. В 2025 году первые выпускники получат дипломы бакалавра технических наук.

Во время обучения китайских студентов курируют опытные преподаватели, которые помогают им адаптироваться к академической и культурной среде. Помимо учебного процесса, программа включает профориентационные экскурсии на предприятиях и внеучебные мероприятия.

Так, на прошлой неделе студенты посетили компанию Kedr Solutions*, где познакомились с направлениями ее работы и текущими проектами.

Экскурсии позволяют студентам увидеть, как реализуются проекты в сфере информационных технологий на практике.

Полученные знания пригодятся не только для написания дипломов, но и в их будущей профессиональной деятельности, считает доцент кафедры информационных систем в экономике и куратор группы Мария Габова.

Программа показывает высокую эффективность. АлтГТУ продолжает развивать сотрудничество с Вэйхайским профессиональным колледжем и с Цзянсийским профессионально-техническим институтом транспорта. А также рассматривает возможность партнерства с одним из частных университетов КНР.

*Kedr Solutions ("Кедр Солюшнс")