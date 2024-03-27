Успей купить на старте: "Два этажа" объявили о начале продаж загородных домов

Их построят в новом современном жилом комплексе "Ботаника"

27 марта 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8Kcfar

Проект дома от застройщика "Два этажа" / Фото предоставлено компанией

Для всех, кто давно мечтает жить в собственном доме и за городом, есть отличная новость! Строительная компания "Два этажа" объявила о старте продаж домов первой очереди в коттеджном поселке "Ботаника". Строительство домов начнут уже в июне текущего года. Рассказываем, где расположен жилой комплекс, как он изменится через несколько лет, какие дома там возведет застройщик и почему жизнь в пригороде Барнаула выходит на качественно новый уровень.

Когда стартуют продажи?

Старт продаж запланирован с 1 апреля 2024 года.

"Сейчас приобрести дом в "Ботанике" можно по достаточно невысокой цене, но с каждым этапом благоустройства цены на земельные участки будут ожидаемо расти, а значит и цены на дома будут расти неизбежно", – говорят в компании "Два этажа".

В ближайшие два-три года там построят магазины, спортивный зал и детский клуб, а также облагородят общественные пространства: детские площадки, аллеи и парк. В результате стоимость недвижимости значительно возрастет.

Пока же жители "Ботаники" могут воспользоваться инфраструктурой, расположенной в нескольких минутах езды, в соседних жилых комплексах. Там есть детские сады и школы, семейные клубы и салоны красоты, магазины и рестораны, стадион и конный клуб.

Где находится поселок?

Жилой комплекс "Ботаника" расположен в 20 км от Барнаула и 2 км от села Фирсово. Это пригородная живописная зона, откуда до центра города можно добраться всего за 20 минут.

Преимущества проекта

На территории 170 гектаров разместят 1200 домовладений. Площадь каждого участка в среднем составит 8-12 соток. Старт строительства первой очереди "Ботаники" запланировано на весну 2024 года.

Кроме того, в микрорайоне появится управляющая компания, которая займется решением вопросов обслуживания ЖК. Также возведут объекты торговой и бытовой инфраструктуры, обустроят бульвары и аллеи.

В целом "Ботаника" спроектирована в европейском стиле, поэтому здесь не будет, например, стандартных опор для линий электропередач. Все инженерные коммуникации проложат под землей, а на поверхности оставят лишь красивые уличные торшеры для освещения.

Преимущества домов от застройщика "Два этажа"

Дома застройщик построит красивые, с современными фасадами и функциональными планировками, и что самое главное – надежными, ведь компания дает гарантию на все свои дома.

Проекты домов от застройщика "Два этажа" / Фото предоставлены компанией

При строительстве реализуют четыре типовых проекта площадью 85, 95, 110 и 111 квадратных метров.

Каждому из домов прилагается подарок – готовый дизайн проект, что существенно сократит время на отделочные работы и поможет сэкономить силы во время ремонта.

Планировка коттеджей будет соответствовать всем современным требования комфорта проживания в загородном доме. Три из четырех проектов предусматривают двухсветную гостиную с высотой потолков 4,5 метра, большими витражными окнами. А самое главное одна из спален – это мастер-спальня с отдельным санузлом и гардеробной, что точно оценят хозяйки.

В домах предусмотрены две или три спальни зависимости от проекта, а также и технические помещения: котельная, прачечная, санузлы. А в одном из проектов в доме будет даже сауна.

Проекты интерьеров / Фото предоставлены компанией "Два этажа"

Приобрести дома в "Ботанике" можно будет в двух вариантах комплектации:

"теплый контур" (без внутренней отделки);

white box (уайт бокс - белые стены).

Первый вариант предполагает покупку земельного участка с "теплым контуром", который включает фундамент, стены, утепленную кровлю, окна и подведенные инженерные коммуникации. Подойдет тем, кто хочет сэкономить и приобрести дом на раннем этапе строительства, а внутреннюю отделку выполнять уже самостоятельно.

Комплектация white box предназначена для тех, кто хочет побыстрее заселиться. Объекты в этой категории уже готовы к проведению косметического ремонта и подключены ко всем необходимым инженерным системам.

Прогулка по будущему дому

Если вам сложно представить, как будет выглядеть дом, это не проблема: компания "Два этажа" - одна из первых среди барнаульских застройщиков, кто проводит виар-экскурсии. Чтобы переместиться из офиса продаж в свой будущий дом, покупателю достаточно надеть очки виртуальной реальности. Это гораздо интереснее, чем просто листать каталог.

А тех, кто хочет все потрогать руками, компания приглашает на классические экскурсии по строящемся объектам.

"Два этажа"

Адрес: Барнаул, ул. Балтийская, 92, оф. 205

Тел.: +7 (3852) 52-98-98

E-mail: 2etazha@bk.ru

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