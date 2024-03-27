Успей купить на старте: "Два этажа" объявили о начале продаж загородных домов
Их построят в новом современном жилом комплексе "Ботаника"
27 марта 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8Kcfar
Для всех, кто давно мечтает жить в собственном доме и за городом, есть отличная новость! Строительная компания "Два этажа" объявила о старте продаж домов первой очереди в коттеджном поселке "Ботаника". Строительство домов начнут уже в июне текущего года. Рассказываем, где расположен жилой комплекс, как он изменится через несколько лет, какие дома там возведет застройщик и почему жизнь в пригороде Барнаула выходит на качественно новый уровень.
Когда стартуют продажи?
Старт продаж запланирован с 1 апреля 2024 года.
"Сейчас приобрести дом в "Ботанике" можно по достаточно невысокой цене, но с каждым этапом благоустройства цены на земельные участки будут ожидаемо расти, а значит и цены на дома будут расти неизбежно", – говорят в компании "Два этажа".
В ближайшие два-три года там построят магазины, спортивный зал и детский клуб, а также облагородят общественные пространства: детские площадки, аллеи и парк. В результате стоимость недвижимости значительно возрастет.
Пока же жители "Ботаники" могут воспользоваться инфраструктурой, расположенной в нескольких минутах езды, в соседних жилых комплексах. Там есть детские сады и школы, семейные клубы и салоны красоты, магазины и рестораны, стадион и конный клуб.
Где находится поселок?
Жилой комплекс "Ботаника" расположен в 20 км от Барнаула и 2 км от села Фирсово. Это пригородная живописная зона, откуда до центра города можно добраться всего за 20 минут.
Преимущества проекта
На территории 170 гектаров разместят 1200 домовладений. Площадь каждого участка в среднем составит 8-12 соток. Старт строительства первой очереди "Ботаники" запланировано на весну 2024 года.
Кроме того, в микрорайоне появится управляющая компания, которая займется решением вопросов обслуживания ЖК. Также возведут объекты торговой и бытовой инфраструктуры, обустроят бульвары и аллеи.
В целом "Ботаника" спроектирована в европейском стиле, поэтому здесь не будет, например, стандартных опор для линий электропередач. Все инженерные коммуникации проложат под землей, а на поверхности оставят лишь красивые уличные торшеры для освещения.
Преимущества домов от застройщика "Два этажа"
Дома застройщик построит красивые, с современными фасадами и функциональными планировками, и что самое главное – надежными, ведь компания дает гарантию на все свои дома.
При строительстве реализуют четыре типовых проекта площадью 85, 95, 110 и 111 квадратных метров.
Каждому из домов прилагается подарок – готовый дизайн проект, что существенно сократит время на отделочные работы и поможет сэкономить силы во время ремонта.
Планировка коттеджей будет соответствовать всем современным требования комфорта проживания в загородном доме. Три из четырех проектов предусматривают двухсветную гостиную с высотой потолков 4,5 метра, большими витражными окнами. А самое главное одна из спален – это мастер-спальня с отдельным санузлом и гардеробной, что точно оценят хозяйки.
В домах предусмотрены две или три спальни зависимости от проекта, а также и технические помещения: котельная, прачечная, санузлы. А в одном из проектов в доме будет даже сауна.
Приобрести дома в "Ботанике" можно будет в двух вариантах комплектации:
- "теплый контур" (без внутренней отделки);
- white box (уайт бокс - белые стены).
Первый вариант предполагает покупку земельного участка с "теплым контуром", который включает фундамент, стены, утепленную кровлю, окна и подведенные инженерные коммуникации. Подойдет тем, кто хочет сэкономить и приобрести дом на раннем этапе строительства, а внутреннюю отделку выполнять уже самостоятельно.
Комплектация white box предназначена для тех, кто хочет побыстрее заселиться. Объекты в этой категории уже готовы к проведению косметического ремонта и подключены ко всем необходимым инженерным системам.
Прогулка по будущему дому
Если вам сложно представить, как будет выглядеть дом, это не проблема: компания "Два этажа" - одна из первых среди барнаульских застройщиков, кто проводит виар-экскурсии. Чтобы переместиться из офиса продаж в свой будущий дом, покупателю достаточно надеть очки виртуальной реальности. Это гораздо интереснее, чем просто листать каталог.
А тех, кто хочет все потрогать руками, компания приглашает на классические экскурсии по строящемся объектам.
"Два этажа"
Адрес: Барнаул, ул. Балтийская, 92, оф. 205
Тел.: +7 (3852) 52-98-98
E-mail: 2etazha@bk.ru
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09:12:05 27-03-2024
Далековато, поближе бы
09:28:10 27-03-2024
"20 км от Барнаула"
"до центра за 20 минут"
получается, чтобы проехать 20 км за 20 минут нужно ехать 100 кмч. чтобы ехать 100 кмч в среднем, нужно при каждой возможности разгоняться до 150 кмч. и это ты будешь только в районе речного.
"жизнь в пригороде Барнаула выходит на качественно новый уровень"
не говоря уже про все остальное, классическое пригородное "счастье"
09:50:23 27-03-2024
Гость (09:28:10 27-03-2024) "20 км от Барнаула""до центра за 20 минут"получается... Садись два! 20 км за минут проезжаются на скорости 60. Это ж элементарно,Ватсон! 60км за 60 мин(за 1 час) значит 20км за 20 мин. На скорости 100км/ч 20 км проезжаются за одну пятую часа - 12 минут.
09:58:11 27-03-2024
Гость (09:50:23 27-03-2024) Садись два! 20 км за минут проезжаются на скорости 60. Это ... ну написал не правильно ага. я имею ввиду то, что ты не будешь там ехать ни 80 ни 100 в среднем. будешь тошнить гораздо медленнее и в лучшем случае за 20 минут окажешься на речном. никак быстрее не будет. никакой центр оттуда за 20 минут не светит даже в мечтах, когда на речном уже встаешь на светофоре который каждый по минуте отнимает.
10:07:24 27-03-2024
Гость (09:58:11 27-03-2024) ну написал не правильно ага. я имею ввиду то, что ты не буде... Тебе написали, что для проезда 20 км за 20 мин достаточно скорости 60. Ты опять 80-100. В первом классе средней школы такой математике учат.
10:21:18 27-03-2024
Гость (10:07:24 27-03-2024) Тебе написали, что для проезда 20 км за 20 мин достаточно ск... дальше что? 20 км это до речного. речной не центр. в 5 классе знают где центр.
10:25:25 27-03-2024
Гость (10:21:18 27-03-2024) дальше что? 20 км это до речного. речной не центр. в 5 класс... Карту глянь. 20 км это до площади советов. Двоечник!
10:26:10 27-03-2024
Гость (10:21:18 27-03-2024) дальше что? 20 км это до речного. речной не центр. в 5 класс... речной это не центр. но вы можете покупателей и далее обманывать.
10:25:47 27-03-2024
Гость (10:07:24 27-03-2024) Тебе написали, что для проезда 20 км за 20 мин достаточно ск... в твоей рекламе написано, что за 20 минут до центра ехать, не в моей. я тебе написал. что до центра чтобы за 20 минут от ботаники твоей доехать надо 150 лететь при каждой возможности и это могу еще раз повторить. учитель нашелся.
09:41:15 27-03-2024
а расскажите о тех поселках под Барнаулом которые стоят как кладбища уже несколько лет и сколько там народу купило на СТАРТЕ(?
18:59:08 27-03-2024
гость (09:41:15 27-03-2024) а расскажите о тех поселках под Барнаулом которые стоят как ... это какие? Которые за Власихой?
10:37:38 27-03-2024
Есть и другой вопрос - зачем ехать в центр?
11:05:04 27-03-2024
А почему цену примерную не озвучили?
11:47:43 27-03-2024
Гость (11:05:04 27-03-2024) А почему цену примерную не озвучили?... не хотят людей пугать
11:21:34 27-03-2024
"В ближайшие два-три года там построят магазины, спортивный зал и детский клуб, а также облагородят общественные пространства: детские площадки, аллеи и парк."
Есть ещё те, кто в такое верит? Удивительно.
11:48:28 27-03-2024
ту же поллитру от дороги отделяет лес и поле, а эти прямо на трассе стоять будут(
14:04:43 27-03-2024
Представляю счастливых обладателей загородной ботанической недвижимости, когда они с утра, спеша на работу, только по Фирсово будут 20 минут ехать.
19:09:42 27-03-2024
Рассадник комаров и клещей.Плюсом может топить по весне.