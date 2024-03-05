Территория комфорта. Застройщик "Два этажа" планирует осваивать новый "суперпоселок"

К 2025 году в жилом микрорайоне должны построить несколько улиц

05 марта 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8JwJSA

Дом в стиле "Барн" от компании "Два этажа" / Фото предоставлено компанией

За последние несколько лет в частном домостроении пригорода Барнаула произошел огромный скачок. Эксперты отмечают: это отражается не только в количестве новых коттеджных поселков, застройщиков, но и требований к качеству жизни за городом. Покупателям уже недостаточно участка и дома на нем, они хотят в своем микрорайоне дороги, общественные пространства и зеленые зоны. Все это предусмотрено в новом коттеджном поселке под Барнаулом "Ботаника". Его начнут развивать уже летом 2024 года. Одним из якорных застройщиков проекта станет компания "Два этажа". Какие проекты он намерен реализовать, почему фирма предлагает два варианта комплектации домов, а какие сюрпризы и подарки подготовил застройщик – в нашем материале.

Поселок нового уровня

Жилой комплекс "Ботаника" расположен в 20 км от Барнаула (всего 20 мин. от центра города) и 2 км от села Фирсово. Это очередной проект девелопера "Фирсова Слобода", который завершает по соседству строительство ЖК "Палитра". Новый поселок рассчитан на 1200 домовладений, которые расположатся на участках 8-12 соток.

Девелопер рассчитывает произвести революцию в образе коттеджного поселка, обеспечив его всеми благами города. Так, в микрорайоне появится управляющая компания, которая будет решать все вопросы обслуживания ЖК, объекты торговли и бытового обслуживания, бульвары и аллеи.

Строительство первой очереди "Ботаники" запланировано на весну 2024 года. Это две улицы на 66 домовладений. Возводить большинство из них будет компания с восьмилетним опытом работы "Два этажа". Кстати, компания "Два этажа" – победитель премии "Народный знак качества" в номинации "Застройщик года" в 2022-м и 2023 годах.

Зарекомендовавшие решения

Компания "Два этажа" намерена развивать в "Ботанике" пять типовых проектов. Три из них – наиболее популярные и востребованные, которые фирма строила в том числе и в "Палитре". Площадь домов – 85, 97 и 110 квадратных метров. Также застройщик планирует внедрить и два новых варианта – 95 и 111 квадратных метров.

"Во всех проектах, даже самых небольших, комфортабельные и удобные планировки. В домах предусмотрены кухни-гостиные, общий санузел, несколько жилых комнат, одна из которых – мастер-спальня с еще одним санузлом и гардеробной. Есть технические помещения: котельная, постирочная. В некоторых домах – терраса. Три из пяти проектов имеют двухсветное пространство в гостиной, где высота потолков 4,5 метра", – говорит соучредитель компании Андрей Берг.

Компания намерена строить дома комплексно: кварталы выдержат в едином архитектурном стиле и общем цветовом "дресс-коде". За счет этого поселок будет восприниматься гармонично и целостно.

Реальная виртуальность

Следуя современным тенденциям и запросам покупателей, "Два этажа" намерены продавать дома в "Ботанике" в двух комплектациях: "теплый контур" (без отделки) и White Box (от англ. – белая коробка, то есть полная комплектация).

В первом случае покупатели смогут приобрести земельный участок и тот самый "теплый контур", в который входят фундамент, стены, кровля с утеплителем, окна, подведенные инженерные системы.

"Этот вариант подходит для тех, кто хочет купить дом на старте подешевле, сделать дизайн-проект, продумав все до мелочей. И уже затем приступать к ремонтным работам и проведению инженерных систем, в том числе отопления, водоснабжения, электрики", – объясняет Андрей Берг.

Комплектация White Box – для тех, кто планирует поскорее заехать в собственный дом. Эти объекты уже будут готовы к косметическому ремонту и подключены ко всем инженерным системам.

Вариант дизайна в домах, которые строит "Два этажа" / Фото предоставлено компанией

Еще одна новинка от "Двух этажей" – VR-экскурсии (виртуальная реальность). Находясь в офисе застройщика, покупатели могут "погулять" по дому, участку и даже поселку, надев специальные очки.

Андрей Берг отмечает: современные технологии помогут семье оценить потенциальный дом, его функциональность, удобство планировок. Кстати, в VR-туре все дома будут представлены с готовым ремонтом: для всех объектов компания подготовила современные дизайн-проекты, которые подарит каждому покупателю.

А для тех, кто предпочитает живые встречи, застройщик организовывает экскурсии в готовые дома в соседней "Палитре". Так люди смогут оценить то высокое качество строительства, которое сделало компании имя.

"Два этажа"

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