НОВОСТИОбщество

В Госдуме предлагают обязать магазины организовывать полки с бесплатными продуктами

По словам инициатора, такая мера сделает продукты более доступными для нуждающихся россиян

20 декабря 2024, 12:30, ИА Амител

Продукты. Магазин / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru
Продукты. Магазин / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

В Госдуме предложили обязать владельцев магазинов ставить в торговых точках полки с бесплатными продуктами. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее письмо на имя министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова отправил председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

По мнению Миронова, в первую очередь необходимо определить, какие продукты можно размещать на социальных полках, а также установить критерии их качества. Для предпринимателей, которые будут заниматься этим, нужно установить упрощенную систему налогообложения. Также депутат отметил, что передаваемые продукты не должны быть просроченными.

"Наибольший объем так называемых пищевых отходов приходится на товары первой необходимости – хлеб, молочные продукты, овощи. При этом продукты на свалку отправляют не только торговые сети, но и небольшие продовольственные магазины", – заявил Миронов.

По его словам, во время новогодних праздников проблема утилизации нераспроданных продуктов обостряется: магазины завозят товары с излишками, не успевают распродавать, и к концу праздников просто отправляют на свалку. Депутат уверен, что предложенные меры сократят количество отходов и сделают продукты доступными для нуждающихся граждан.

Продуктовый магазин / Фото: Фото: amic.ru

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НОВОСТИЭкономика
Россия Госдума

Комментарии 31

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Иван

12:33:38 20-12-2024

У нас эта затея не приживется

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Гость

12:41:38 20-12-2024

Потому-что полки будут всё время пустыми.

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Элен без ребят

13:03:25 20-12-2024

Иван (12:33:38 20-12-2024) У нас эта затея не приживется... то же самое хотела написать. первая же бабуська сгребет все что надо и не надо. потом выбросит, конечно, но от халявы не откажется

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Гость

12:50:57 20-12-2024

Решили просросрочой кормить россиян, если срок годности не вышел, но подходит к концу продают со скидкой, они не уточнили какие продукты будут являться бесплатными ведь бесплатных не существует.

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dok_CФ

13:27:21 20-12-2024

Гость (12:50:57 20-12-2024) Решили просросрочой кормить россиян, если срок годности не в... Бесплатные для нуждающихся граждан.

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Musik

12:57:20 20-12-2024

реально тема есть, и выбрасывают реально.
другое дело что этим надо заниматься, а у них с людями очень туго.
вот тема для волонтеров, было бы очень нехило церковь привлечь.

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Гость

12:59:49 20-12-2024

За чей счёт, говорилок трибунных, или трудящихся ?

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Гость

13:09:19 20-12-2024

Главное, чтобы на эту полку выставляли действительно съедобные и полезные продукты, а не то, что многие и даром бы не взяли

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Гость

18:57:00 20-12-2024

Гость (13:09:19 20-12-2024) Главное, чтобы на эту полку выставляли действительно съедобн... тогда успешные люди сметут эти продукты - они ж не лохи платить за продукт, когда его можно взять бесплатно

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Гость

13:20:46 20-12-2024

Предприниматели будут против. Им выгодней выбросить, чтобы цены выше держать, чем отдать бесплатно

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Гость

13:23:52 20-12-2024

Так, погодите. Все, что должны магазины, прописано в НК. Все, что не должны - в УК, КоАПП и прочих кодексах. Это они что, предлагают принять новую главу НК - давай, давай делиться? И процент от количества товара установить, который магазины должны раздавать бесплатно?

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Гость

13:28:31 20-12-2024

А когда "санкционные" продукты, сыр, яблоки давили бульдозерами, где Миронов был? За рычагами бульдозера?

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Гость

13:39:09 20-12-2024

тогда уж талоны пусть вводят, как в 90-х

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Гость

14:54:29 20-12-2024

Гость (13:39:09 20-12-2024) тогда уж талоны пусть вводят, как в 90-х... И в 40-х

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Гость

17:30:56 20-12-2024

Гость (14:54:29 20-12-2024) И в 40-х... Так по талонам продукты бесплатно не раздавали, их все равно надо было покупать. И чем тех самых нищих спасут ваши талоны, если у них денег нет?

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Гость

13:45:47 20-12-2024

В М-ра уценённые хлеб уже просрочка давно, а скидки 30-50%. Даром не отдают.

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ППШариков

14:23:32 20-12-2024

Разумная инициатива, выбрасывать продукты на свалку это вообще кощунство, а каждый сам выбирает, есть ему такие продукты или "свиней" кормить.

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Гость

14:27:34 20-12-2024

тут какая-тго неправильная инициатива. только вчера было сказано, что у нас достаток прет, что даже производство продуктов не поспевает за жаждой россиян все купить, ибо деньги ляжку жгут... а потому и цены растут.. а вот те на! какие-то бесплатные продукты.. а для кого они? откудова у нас нуждающиеся?

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медведь - шатун

14:40:16 20-12-2024

У соседнего магазина Магнит ежедневно стоит очередь из бабок у мусорного контейнера, персонал магазина демонстративно вываливает очень много продуктов в бак, закрывает его и уходит!!!, а бабки потом открывают и лезут!!!, картина жуть!!!, персонал магазина говорит, что их сильно ругают если они просто выставили бы все около бака.....

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Гость

14:45:10 20-12-2024

медведь - шатун (14:40:16 20-12-2024) У соседнего магазина Магнит ежедневно стоит очередь из бабок... адрес мусорного контейнера в студию! Или сочинил?

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Гость

15:40:26 20-12-2024

Гость (14:45:10 20-12-2024) адрес мусорного контейнера в студию! Или сочинил?... шумакова 18 каждое утро примерно 7:45 вэлком

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Гость

15:19:17 20-12-2024

медведь - шатун (14:40:16 20-12-2024) У соседнего магазина Магнит ежедневно стоит очередь из бабок... на Шумакова 18?

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Musik

15:47:33 20-12-2024

Гость (15:19:17 20-12-2024) на Шумакова 18?... приду - проверю.

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Гость

16:23:31 20-12-2024

Musik (15:47:33 20-12-2024) приду - проверю.... Проверь, пожалуйста! Особенно фраза настораживает:" персонал магазина демонстративно вываливает очень много продуктов в бак, закрывает его и уходит!!!". В Барнауле все баки стоят открытыми. Явно чел не местный, сочинил. Ни разу не доводилось видеть, чтобы наши пенсионеры доставали из мусорок еду. Сборщики картона и металлолома ищут добычу, это точно. Но не продукты!

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Гость

17:34:14 20-12-2024

Гость (16:23:31 20-12-2024) Проверь, пожалуйста! Особенно фраза настораживает:" персонал... Ну сходи к баку около 69 школы, он от того Магнита, что на углу Красноармейского и Молодежной. И всегда закрыт. В отличие от "простых" мусорок рядом. Роется там кто или нет, разглядывать некогда.

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Гость

15:36:08 20-12-2024

В Машке раньше скидка была -50% , все быстро разбирали, а сейчас -10%-20% , и то за день до окончания срока годности. Скорее удавятся, чем бесплатно отдадут. Посмотрите, какая там рыба лежит, вся желтая и высохшая! А могли б в четверг рыбный день сделать и продавать ее со скидкой.

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Дюша

16:11:48 20-12-2024

Да-да...Специальную бесплатную полку для депутатов...Они у нас самые нуждающиеся...

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Гость

16:53:06 20-12-2024

Я надеюсь, здесь все понимают, что наценка на все остальное вырастет ровно на сумму продуктов на той полке? В который уже раз - платите людям нормально. Ту же пенсию. И не нужно будет бесплатных полок, льготных проездных, "бесплатных" лекарств и прочая. Если разогнать армию дармоедов, которые кормятся на распределении этих льгот, как раз то на то и выйдет. Но нет - давайте создадим еще департамент, который будет получать зп за контроль полок с "бесплатным".

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Гость

17:16:33 20-12-2024

Гость (16:53:06 20-12-2024) Я надеюсь, здесь все понимают, что наценка на все остальное ... Ваши постоянные призывы о "нормальных пенсиях и зарплатах" - они к кому обращены, в пустоту? В США вроде пенсии и зарплаты "нормальные", если следовать вашей терминологии. Но у них есть бесплатные полки, пособия и прочие плюшки для менее обеспеченных. Как и во всех других странах.

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Гость

17:29:47 20-12-2024

Гость (17:16:33 20-12-2024) Ваши постоянные призывы о "нормальных пенсиях и зарплатах"... А что, в США менее обеспеченные - почти все пенсионеры? Ну так, на минуточку. Или львиная доля работающих? И да, главный посыл вы предпочли пропустить мимо - если "бесплатную полку " будет оплачивать не государство, а оно как раз не будет, то магазин просто поднимет наценку на все остальное. То есть у нас мало того, что государство сделало гигантское количество народу "менее обеспеченными", так оно еще и хочет быть добреньким за счет еще одного повышения цен.

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Гость

18:47:34 20-12-2024

по справке НДФЛ или чо? кк будет отгружаться эта вся бесплатщина?

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