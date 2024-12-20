В Госдуме предлагают обязать магазины организовывать полки с бесплатными продуктами

По словам инициатора, такая мера сделает продукты более доступными для нуждающихся россиян

20 декабря 2024, 12:30, ИА Амител

Продукты. Магазин / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

В Госдуме предложили обязать владельцев магазинов ставить в торговых точках полки с бесплатными продуктами. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее письмо на имя министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова отправил председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

По мнению Миронова, в первую очередь необходимо определить, какие продукты можно размещать на социальных полках, а также установить критерии их качества. Для предпринимателей, которые будут заниматься этим, нужно установить упрощенную систему налогообложения. Также депутат отметил, что передаваемые продукты не должны быть просроченными.

"Наибольший объем так называемых пищевых отходов приходится на товары первой необходимости – хлеб, молочные продукты, овощи. При этом продукты на свалку отправляют не только торговые сети, но и небольшие продовольственные магазины", – заявил Миронов.

По его словам, во время новогодних праздников проблема утилизации нераспроданных продуктов обостряется: магазины завозят товары с излишками, не успевают распродавать, и к концу праздников просто отправляют на свалку. Депутат уверен, что предложенные меры сократят количество отходов и сделают продукты доступными для нуждающихся граждан.