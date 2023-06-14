В этот день люди совершали "ритуал" на привлечение достатка и богатств

14 июня 2023, 06:29, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru

Народный праздник Устинов день отмечают 14 июня в России. Эта дата посвящена окончательному переходу от весны к лету, она связана с множеством традиций, запретов и примет.

Что можно и нельзя делать в Устинов день – читайте на amic.ru.

1 Что обязательно нужно делать в Устинов день? В Устинов день наши предки обязательно делали генеральную уборку дома. Считалось, что это помогает привлечь удачу и денежное благополучие. Кроме того, 14 июня славяне традиционно собирали лекарственные растения. Старцы утверждали, что в этот день они наделены особой силой. Кстати, перед тем как начать сбор растений, люди вставали на колени, поклонялись на четыре стороны и просили прощения у Земли-матушки.

2 Что нельзя делать 14 июня? В Устинов день категорически запрещено носить обереги, амулеты и талисманы. Считается, что в этот праздник они не защищают человека, а, наоборот, могут накликать на него беду. Также, по поверьям, 14 июня влюбленным не следует скрывать свои чувства. Более того, наши предки были убеждены, что это удачная дата для сватовства и заключения брака. А еще в Устинов день незамужним девушкам рекомендуют не доверять юношам, которые говорят красивыми словами, особенно незнакомым.