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Устранять крупную коммунальную аварию в Барнауле будут до вечера 18 марта

Пока без воды остаются более трехсот частных домов, четыре многоквартирных дома и 19 административных зданий, а также школа и детский сад

18 марта 2025, 07:52, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com
Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

В Барнауле продолжают устранять повреждение водопровода по ул. Кулагина, 7, из-за которого вечером 17 марта без воды осталось более 700 зданий. По предварительным данным, полностью подачу воды возобновят 18 марта в 20:30. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

При этом, как рассказали в пресс-службе организации, водоснабжение уже частично восстановили. Без холодной воды в данный момент остаются более трехсот частных домов, четыре многоквартирных дома и 19 административных зданий, а также школа и детский сад.

Частные дома:

  • ул. Рубцовская, 2-162, 47-197;
  • ул. Пугачева, 20-36, 72-76, 19-21;
  • ул. Лазо, 16-24;
  • ул.  Верхгляденская, 2-54, 3-83;
  • ул. Новостройка, 2-24;
  • пр-д Непроходной, 2-22, 1-21;
  • ул. Лесозаводская, 41-49;
  • ул. 1-я Степная, 5, 33-45,  6-12, 22-46;
  • ул. 2-я Степная, 3-51, 8-72;
  • ул. 3-я Степная, 7-27, 14-24;
  • ул. Депутатская, 2-22, 1-23;
  • ул. Приобская, 4-12, 1-11;
  • пр-д Приобский, 21-33;
  • пр-д Тупиковый, 3-57.

Многоквартирные дома:

  • ул.  Кулагина, 17;
  • ул. Декабристов, 6а;
  • пр-д Тальменский, 8а;
  • ул. Маяковского, 16.

Школы и детские сады:                            

  • ул. Маяковского, 25 (школа);
  • ул. Декабристов, 2 (дет. сад – горячая вода есть).

Административные здания:

  • ул. Степанова, 7, 15;
  • ул. Лесокирзаводская, 5;
  • пр-д Гужтранспортный, 6, 10;
  • пр-д Тальменский, 5,  5а, 8б, 10, 12, 19, 19а;
  • ул. Маяковского, 18, 18а, 18д, 18у, 20а, 27, 27а.

С 06:00 18 марта барнаульцам организовали подвоз воды по ул. Кулагина, 17.

Ориентировочно все повреждения устранят 18 марта в 20:30.

Напомним, авария на водопроводе по ул. Кулагина, 7 произошла вечером 17 марта. Тогда без воды сразу остались более 700 барнаульских домов. Первоначально устранить повреждения планировали к 08:00 18 марта.

Барнаул вода водоканал Водоснабжение

Комментарии 5

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Гость

07:57:02 18-03-2025

Не много ли аварий за последнее время:(

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Незнакомка

08:28:33 18-03-2025

Хорошо отметили День ЖКХ

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гость

08:57:23 18-03-2025

Ну господин Франк о бещал зиму без аварий - и мы верили ему.

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Musik

10:16:54 18-03-2025

гость (08:57:23 18-03-2025) Ну господин Франк о бещал зиму без аварий - и мы верили ему.... Уже весна.
А в поликлинике воды не надо - там спирта много.

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Гость

09:35:24 18-03-2025

А поликлиника с водой?

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