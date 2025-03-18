Устранять крупную коммунальную аварию в Барнауле будут до вечера 18 марта
Пока без воды остаются более трехсот частных домов, четыре многоквартирных дома и 19 административных зданий, а также школа и детский сад
18 марта 2025, 07:52, ИА Амител
В Барнауле продолжают устранять повреждение водопровода по ул. Кулагина, 7, из-за которого вечером 17 марта без воды осталось более 700 зданий. По предварительным данным, полностью подачу воды возобновят 18 марта в 20:30. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
При этом, как рассказали в пресс-службе организации, водоснабжение уже частично восстановили. Без холодной воды в данный момент остаются более трехсот частных домов, четыре многоквартирных дома и 19 административных зданий, а также школа и детский сад.
Частные дома:
- ул. Рубцовская, 2-162, 47-197;
- ул. Пугачева, 20-36, 72-76, 19-21;
- ул. Лазо, 16-24;
- ул. Верхгляденская, 2-54, 3-83;
- ул. Новостройка, 2-24;
- пр-д Непроходной, 2-22, 1-21;
- ул. Лесозаводская, 41-49;
- ул. 1-я Степная, 5, 33-45, 6-12, 22-46;
- ул. 2-я Степная, 3-51, 8-72;
- ул. 3-я Степная, 7-27, 14-24;
- ул. Депутатская, 2-22, 1-23;
- ул. Приобская, 4-12, 1-11;
- пр-д Приобский, 21-33;
- пр-д Тупиковый, 3-57.
Многоквартирные дома:
- ул. Кулагина, 17;
- ул. Декабристов, 6а;
- пр-д Тальменский, 8а;
- ул. Маяковского, 16.
Школы и детские сады:
- ул. Маяковского, 25 (школа);
- ул. Декабристов, 2 (дет. сад – горячая вода есть).
Административные здания:
- ул. Степанова, 7, 15;
- ул. Лесокирзаводская, 5;
- пр-д Гужтранспортный, 6, 10;
- пр-д Тальменский, 5, 5а, 8б, 10, 12, 19, 19а;
- ул. Маяковского, 18, 18а, 18д, 18у, 20а, 27, 27а.
С 06:00 18 марта барнаульцам организовали подвоз воды по ул. Кулагина, 17.
Ориентировочно все повреждения устранят 18 марта в 20:30.
Напомним, авария на водопроводе по ул. Кулагина, 7 произошла вечером 17 марта. Тогда без воды сразу остались более 700 барнаульских домов. Первоначально устранить повреждения планировали к 08:00 18 марта.
07:57:02 18-03-2025
Не много ли аварий за последнее время:(
08:28:33 18-03-2025
Хорошо отметили День ЖКХ
08:57:23 18-03-2025
Ну господин Франк о бещал зиму без аварий - и мы верили ему.
10:16:54 18-03-2025
гость (08:57:23 18-03-2025) Ну господин Франк о бещал зиму без аварий - и мы верили ему.... Уже весна.
А в поликлинике воды не надо - там спирта много.
09:35:24 18-03-2025
А поликлиника с водой?