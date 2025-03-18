Устранять крупную коммунальную аварию в Барнауле будут до вечера 18 марта

Пока без воды остаются более трехсот частных домов, четыре многоквартирных дома и 19 административных зданий, а также школа и детский сад

18 марта 2025, 07:52, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

В Барнауле продолжают устранять повреждение водопровода по ул. Кулагина, 7, из-за которого вечером 17 марта без воды осталось более 700 зданий. По предварительным данным, полностью подачу воды возобновят 18 марта в 20:30. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

При этом, как рассказали в пресс-службе организации, водоснабжение уже частично восстановили. Без холодной воды в данный момент остаются более трехсот частных домов, четыре многоквартирных дома и 19 административных зданий, а также школа и детский сад.

Частные дома:

ул. Рубцовская, 2-162, 47-197;

ул. Пугачева, 20-36, 72-76, 19-21;

ул. Лазо, 16-24;

ул. Верхгляденская, 2-54, 3-83;

ул. Новостройка, 2-24;

пр-д Непроходной, 2-22, 1-21;

ул. Лесозаводская, 41-49;

ул. 1-я Степная, 5, 33-45, 6-12, 22-46;

ул. 2-я Степная, 3-51, 8-72;

ул. 3-я Степная, 7-27, 14-24;

ул. Депутатская, 2-22, 1-23;

ул. Приобская, 4-12, 1-11;

пр-д Приобский, 21-33;

пр-д Тупиковый, 3-57.

Многоквартирные дома:

ул. Кулагина, 17;

ул. Декабристов, 6а;

пр-д Тальменский, 8а;

ул. Маяковского, 16.

Школы и детские сады:

ул. Маяковского, 25 (школа);

ул. Декабристов, 2 (дет. сад – горячая вода есть).

Административные здания:

ул. Степанова, 7, 15;

ул. Лесокирзаводская, 5;

пр-д Гужтранспортный, 6, 10;

пр-д Тальменский, 5, 5а, 8б, 10, 12, 19, 19а;

ул. Маяковского, 18, 18а, 18д, 18у, 20а, 27, 27а.

С 06:00 18 марта барнаульцам организовали подвоз воды по ул. Кулагина, 17.

Ориентировочно все повреждения устранят 18 марта в 20:30.

Напомним, авария на водопроводе по ул. Кулагина, 7 произошла вечером 17 марта. Тогда без воды сразу остались более 700 барнаульских домов. Первоначально устранить повреждения планировали к 08:00 18 марта.