Устроившие дебош в канской церкви снимали видео для своего треш-канала

Помимо хулиганства, дело на них завели об оскорблении чувств верующих

18 октября 2023, 12:45, ИА Амител

Кадр из видео

Молодые люди, которые пришли в канскую церковь и устроили дебош, снимали все на видео для своего телеграм-канала с треш-контентом. Об этом они рассказали на допросе в полиции.

Из двух задержанных под стражей остался только один, друг свалил все на него. Рассказали, что сначала пытались вытащить священника на улицу, затем оскорбляли бабушек, поливавших их святой водой. Как сообщает телеграм-канал Kras Mash, перед входом в храм оба еще и помочились.

На камеру задержанные извинились, но от суда это их не спасет.