Устроившие дебош в канской церкви снимали видео для своего треш-канала
Помимо хулиганства, дело на них завели об оскорблении чувств верующих
18 октября 2023, 12:45, ИА Амител
Кадр из видео
Молодые люди, которые пришли в канскую церковь и устроили дебош, снимали все на видео для своего телеграм-канала с треш-контентом. Об этом они рассказали на допросе в полиции.
Из двух задержанных под стражей остался только один, друг свалил все на него. Рассказали, что сначала пытались вытащить священника на улицу, затем оскорбляли бабушек, поливавших их святой водой. Как сообщает телеграм-канал Kras Mash, перед входом в храм оба еще и помочились.
На камеру задержанные извинились, но от суда это их не спасет.
12:48:12 18-10-2023
Откуда берутся такие??? Кто их воспитывает?
13:19:42 18-10-2023
Гость (12:48:12 18-10-2023) Откуда берутся такие??? Кто их воспитывает? ... тикток воспитывает, как может
13:02:57 18-10-2023
и как вы видите будующее страны ? с таким наследием.
13:18:04 18-10-2023
Гость (13:02:57 18-10-2023) и как вы видите будующее страны ? с таким наследием.... Такие же подонки минусуют.
13:20:14 18-10-2023
Гость (13:02:57 18-10-2023) и как вы видите будующее страны ? с таким наследием.... Ну да пока вместо Вузов будут строить церкви. Надеяться на что-то хорошее бессмысленно
14:46:39 18-10-2023
Гость (13:20:14 18-10-2023) Ну да пока вместо Вузов будут строить церкви. Надеяться на ч... а чем вам церкви помешали? раньше все учености из священников были. читайте историю. а эти без Царя в голове. им что церкви, что ВУЗы. все мимо.
13:13:24 18-10-2023
Двадцать лет детинушке... Вместо мозга - хлебушек.
13:24:45 18-10-2023
Гость (13:13:24 18-10-2023) Двадцать лет детинушке... Вместо мозга - хлебушек. ... не оскорбляйте хлебушек.
13:29:10 18-10-2023
Может военкомат проверит свои сведения по ним
13:44:33 18-10-2023
Гость (13:29:10 18-10-2023) Может военкомат проверит свои сведения по ним... В вашем представлении служба в армии или мобилизация - это вид наказания? Вместо тюрьмы?
13:50:26 18-10-2023
Гость (13:44:33 18-10-2023) В вашем представлении служба в армии или мобилизация - это в... Это хуже по факту, после/вместо тюрьмы нужно отслужить 6 месяцев. А неповинные второй год воюют
14:04:41 18-10-2023
Гость (13:50:26 18-10-2023) Это хуже по факту, после/вместо тюрьмы нужно отслужить 6 мес... Это так прекрасно, что даже комментировать не буду.
14:19:14 18-10-2023
Гость (13:44:33 18-10-2023) В вашем представлении служба в армии или мобилизация - это в... это вид наказания? ----- Судя по наличию утырков, которых это не касается, возникает ощущение, что это вид поощрения. Касается только достойных. Такая хрень мне не нравится. А вам?
13:38:00 18-10-2023
А то Милохина военными намеками затравили, а эти как бы не похуже
13:52:00 18-10-2023
Это были два эффективных специалиста? Который справа - похож.
14:41:26 18-10-2023
Красавцы! Справились со священником и злобными бабками. А в мечете такое повторить слабо? Я, хоть человек и неверующий, считаю что таким утыркам надо уши отрезать без зазрения совести...
15:03:38 18-10-2023
Гость (14:41:26 18-10-2023) Красавцы! Справились со священником и злобными бабками. А в ... А чем бабки и священник отличаются от просто женщин, стариков и детей на улице? За одних надо уши резать, а другие самидуракивиноваты? Ну так, к слову? Что-то мне подсказывает, что если бы эти молодцы резвились просто на улице, им бы еще и оправдание нашли. И к чему ваш спич о "мечете"? В вашем понимании то, что там могут устроить самосуд - это благо?
15:10:05 18-10-2023
Гость (15:03:38 18-10-2023) А чем бабки и священник отличаются от просто женщин, старико... Благо - не самосуд. Благо - то, что люди готовы отстоять свои убеждения, не полагаясь на доброго барина, который "приеедет, и всех рассудит"...
15:21:06 18-10-2023
Гость (15:10:05 18-10-2023) Благо - не самосуд. Благо - то, что люди готовы отстоять св... М-м... Так отрезать уши и поколотить в "мечете" - это и есть самосуд. А отстаивание убеждений - это несколько другое. А то у вас получается, что прав тот, кто сильнее и может поколотить оппонента. Ну или уши отрезать.
15:56:33 18-10-2023
Гость (15:21:06 18-10-2023) М-м... Так отрезать уши и поколотить в "мечете" - это и есть... А у вас получается, что прав тот, кто гадит на головы окружающих, а его потом отмазывают от наказания....
16:21:43 18-10-2023
Гость (15:56:33 18-10-2023) А у вас получается, что прав тот, кто гадит на головы окружа... Занятная логика. То есть ежели правосудие несовершенно, то и самосуд перестает быть самосудом. Давайте резать уши. А не боитесь, что тот, кому вы их начнете резать, окажется сильнее? Или как обычно - "наказываем" только тех, кто слабее? Такое правосудие в духе АУЕ - кто сверху, тот и прав.
15:09:05 18-10-2023
Бабки там злобные.
22:43:54 18-10-2023
В церкви обязательно должны быть осиновые колы. Но можно из уродов сделать бетонные статуи и подарить на память родившим их на вечную память. Можно в мединститут в анатомический корпус сдать для изучения изъянов мозга. Можно просто скормить свиньям. Можно на шредере пропустить и фарш сделать курицам на корм. Вариантов масса - пусть сами выбирают.