Утечка секретных документов Пентагона раскрыла данные о спецназе НАТО на Украине

Согласно информации из отчётов, в стране находятся 97 специалистов стран, официально отрицающих своё участие в конфликте

12 апреля 2023, 16:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На Украине присутствуют представители сил специального назначения стран НАТО, которые официально опровергают своё участие в конфликте. Как сообщает "Лента.ру", об этом стало известно из утёкших в открытый доступ засекреченных документов Пентагона.

В числе привлёкших внимание прессы оказались отчёты, датированные февралём и мартом 2023 года. В них указано, что Великобритания отправила на Украину 50 военных, Латвия – 17, Франция – 15, США – 14, Нидерланды – одного. Суммарное число служащих западного спецназа в стране составило 97.

В Минобороны Франции опровергли данную информацию. В Великобритании заявили, что в утёкших материалах "серьёзный уровень неточности".