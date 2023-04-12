Утечка секретных документов Пентагона раскрыла данные о спецназе НАТО на Украине
Согласно информации из отчётов, в стране находятся 97 специалистов стран, официально отрицающих своё участие в конфликте
12 апреля 2023, 16:27, ИА Амител
На Украине присутствуют представители сил специального назначения стран НАТО, которые официально опровергают своё участие в конфликте. Как сообщает "Лента.ру", об этом стало известно из утёкших в открытый доступ засекреченных документов Пентагона.
В числе привлёкших внимание прессы оказались отчёты, датированные февралём и мартом 2023 года. В них указано, что Великобритания отправила на Украину 50 военных, Латвия – 17, Франция – 15, США – 14, Нидерланды – одного. Суммарное число служащих западного спецназа в стране составило 97.
В Минобороны Франции опровергли данную информацию. В Великобритании заявили, что в утёкших материалах "серьёзный уровень неточности".
16:54:46 12-04-2023
Похоже на ДЭЗУ, выложили в сеть очевидное. Бросили тень на Сербию. Моссад втянули в эту историю зачем то .оттянули сроки наступления для чего то. Я бы не доверял этим якобы утечкам тут нужен полный анализ .