Сирены прозвучали в нескольких районах Барнаула утром 16 августа

Но бояться не стоит — в городе продолжается проверка систем оповещения населения

16 августа 2023, 10:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Утром в среду, 16 августа, барнаульцы услышали сирены. Однако бояться их не стоит – в городе продолжается проверка систем оповещения населения.

Регламентное техническое обслуживание системы началось 9 августа и продолжится по 6 сентября. В это время возможны кратковременные включения звуковых сигналов и сирен, сообщал пресс-центр мэрии.

Проверка нужна для тестирования оборудования, его наладки и устранения технических неполадок, которые выявили в ходе предыдущих проверок. Жителей города призывают сохранять спокойствие.