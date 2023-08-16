Сирены прозвучали в нескольких районах Барнаула утром 16 августа
Но бояться не стоит — в городе продолжается проверка систем оповещения населения
16 августа 2023, 10:17, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Утром в среду, 16 августа, барнаульцы услышали сирены. Однако бояться их не стоит – в городе продолжается проверка систем оповещения населения.
Регламентное техническое обслуживание системы началось 9 августа и продолжится по 6 сентября. В это время возможны кратковременные включения звуковых сигналов и сирен, сообщал пресс-центр мэрии.
Проверка нужна для тестирования оборудования, его наладки и устранения технических неполадок, которые выявили в ходе предыдущих проверок. Жителей города призывают сохранять спокойствие.
12:08:43 16-08-2023
Для чего-то это оборудование установили.Оно должно содержаться в хорошем рабочем состоянии.Так что всё пучком.
12:37:39 16-08-2023
Нехорошая новость
13:03:16 16-08-2023
Ну и что с проверкой? кто слышал то? в центе поди только
13:23:17 16-08-2023
Гость (13:03:16 16-08-2023) Ну и что с проверкой? кто слышал то? в центе поди только... Не, в Центре тоже не слышали.
13:04:14 16-08-2023
Ну проверили И??? что дальше, в случае чего что делать то.
11:45:27 17-08-2023
Гость (13:04:14 16-08-2023) Ну проверили И??? что дальше, в случае чего что делать то.... Насчет "дальше" указаний не было. Главное - проверка громкоговорителей.