Уволить или простить? Алтайские работодатели высказали свое отношение к опозданиям
В некоторых случаях задержка даже на 10 минут грозит проблемами
31 июля 2024, 08:00, ИА Амител
В российском офисном этикете отмечаются подвижки. Если раньше зайти на пять минут позже положенного было чем-то зазорным, то теперь это вполне норма из-за неформальности рабочих мест и удаленной работы. Ну а зумеры, которые заполняют рынок труда, и вовсе не привыкли к временным ограничениям. Да и есть мнения, что предоставление сотрудникам свободы принесет больше пользы, чем жесткие рамки.
Как к опозданиям и вольному графику относятся в алтайских компаниях? Business FM* Барнаул попросил предпринимателей поделиться своими мнениями и историями.
Гендиректор сети клиник "Хеликс" Виктор Будяк отмечает, что в его компании есть сотрудники, которые просто не могут прийти позже, – уже с утра их ждут пациенты. А вот руководство работает, когда захочет.
"Нет никакого графика, могут работать в выходные, могут работать вечером, также в любое время могут по собственным делам путешествовать", – сказал он.
Предприниматель Ольга Дюкарева к опозданиям сотрудников относится крайне негативно. Она считает, что если сотрудник позволяет себе опаздывать, значит, он в целом не результативен в рабочих вопросах. Таким работникам делается предупреждение, а в будущем с ними придется расстаться.
Руководитель интернет-агентства People Marketing Елена Мастерова аргументировала свою позицию спецификой бизнеса. Поскольку все находятся на аутсорсе, такой проблемы нет. При этом все должны быть на связи с утра и до вечера – это негласное правило.
"Поэтому если кто-то не отвечает в течение, например, часа на сообщение, это у нас считается моветон. В команде у нас всегда очень четко: если я отправляю сообщение своим ребятам, я тут же получаю ответ", – сказала Мастерова.
Владелец и идейный вдохновитель кондитерской Алла Гефке объясняет: опоздания запрещены, но не всем. Зависит от функционала сотрудника.
"Есть сотрудники, которые заняты в производстве. Они должны приходить к открытию кондитерской и делать свою работу, чтобы к моменту, когда пришли первые покупатели, все было уже на витрине. Но также есть сотрудники, которые вполне могут совмещать офис и удаленную работу. Это директор производства, управляющие, менеджеры, администраторы. Их работу в принципе можно делать удаленно, пусть не всю, но часть, поэтому к таким сотрудникам другие требования, им можно выстроить свой график более гибко", – рассказала Гефке.
Бизнес-тренер и фасилитатор Светлана Шипулина считает, что опоздание – это проверка границ: "Пойду против правил и посмотрю, что мне за это будет". Задача руководителя – принять управленческое решение и понять, что делать с "опоздунами".
"Можно оставить все как есть, и в условиях дефицита кадров это тоже классный вариант, потому что замена сотрудника стоит дорого: до шести окладов. Также можно попробовать что-то поменять разговорами, выяснением мотивации. Например, у меня сработал один раз инструмент: когда я начала хвалить сотрудников, вовремя приходящих. И одна из сотрудниц, которая опаздывала на протяжении многих-многих лет, так сначала косо смотрела на все это, а потом стала приходить практически вовремя всегда", – поделилась опытом Шипулина.Кстати, для профилактики опозданий эксперт посоветовала проводить командообразующие сессии, на которых вместе с сотрудниками выстраивать будущее компании и синхронизировать их личные цели с целями бизнеса. Тогда и опаздывать перехочется.
08:50:02 31-07-2024
Уволить наглецов.
09:55:58 31-07-2024
Гость (08:50:02 31-07-2024) Уволить наглецов. ... рабское мышление!
10:51:54 31-07-2024
Гость (08:50:02 31-07-2024) Уволить наглецов. ... Я давно уволился с работы и больше не собираюсь горбатиться на дядю, одного раза хватило когда этот наглец(шеф) крякнул в мою сторону, я его естественно послал подальше и уволился,с тех пор работаю на себя.
09:25:51 31-07-2024
даже тараканов можно дрессировать - работающие и проверенные методы есть.
"этих уволим - за забором очередь стоит" - вот не то время. работодателю дороже выйдет.
10:10:05 31-07-2024
"Таким работникам делается предупреждение, а в будущем с ними придется расстаться." Ольга Дюкарева живёт в параллельной реальности? Расставаться с квалифицированным сотрудником из-за опоздания??? Вы серьёзно??? Нынче не те времена, когда работодатель диктует условия - рынок труда сложился иначе: работник ставит работодателю СВОИ условия, на которые тот вынужден соглашаться - вакансий в разы больше, чем резюме :)
10:43:58 31-07-2024
Вообще непонятно -ЗАЧЕМ это объяснять???? Бред!
10:45:08 31-07-2024
Главное в 8.00 отметиться, повесить пиджак на спинку кресла, и потом делай что хочешь.
10:45:38 31-07-2024
Сколько людей -столько и мнений! Полярные закономерные суждения имеют место быть, с фактической подтвержденностью реалиями времени!
10:46:16 31-07-2024
Мне бы дорогу до работы нормальную без пробок, а то получается я либо за 40 минут до начала рабочего дня на работе, чуть позже выехал - простоял в пробке, опоздал.
11:03:03 31-07-2024
для профилактики опозданий эксперт посоветовала проводить командообразующие сессии
Ржу не могу.
12:02:21 31-07-2024
Вы серьезно? (11:03:03 31-07-2024) для профилактики опозданий эксперт посоветовала проводить ко... Какой эксперт - такой и совет)
11:51:11 31-07-2024
Если я пришла вовремя и мне нужна срочно информация от коллеги, а он задерживается - это не порядок. Есть рабочее время в это время решаются вопросы.
12:32:49 31-07-2024
Гость (11:51:11 31-07-2024) Если я пришла вовремя и мне нужна срочно информация от колле... А у нас есть коллега, который приходит н работу на час раньше. И считает, что раз ОН пришел на работу, то и у всех рабочий день уже начался. И с 7 утра начинает названивать, информацию требовать. А иы еще едешь на работу. Нет у тебя с собой ВСЕЙ информации
13:30:00 31-07-2024
Гость (12:32:49 31-07-2024) А у нас есть коллега, который приходит н работу на час раньш... в таких случаях, хорошо иметь отдельный телефон для работы и включать и выключать его, только в рабочее время
17:06:12 31-07-2024
Народ в основном живет на окраинах, а офисы и само руководство компаний живет в центре города. Они за 10 минут доехали и пытаются всех нагибать, да вы такие-сякие, опаздываете. А ты попробуй каждый день покататься с одного края города на другой, да в пробках постоять утром и вечером, когда скорость перемещения от тебя уже никак не зависит. А многим надо еще и детей в садик или школу завезти. Так что опоздания в наше время - это неизбежность, и те руководители что этого не понимают - очень плохие руководители. Важен результат работы, а не тупое отбывание времени строго по часам.