Уволить или простить? Алтайские работодатели высказали свое отношение к опозданиям

В некоторых случаях задержка даже на 10 минут грозит проблемами

31 июля 2024, 08:00, ИА Амител

Опаздывающий человек / Фото: unsplash.com

В российском офисном этикете отмечаются подвижки. Если раньше зайти на пять минут позже положенного было чем-то зазорным, то теперь это вполне норма из-за неформальности рабочих мест и удаленной работы. Ну а зумеры, которые заполняют рынок труда, и вовсе не привыкли к временным ограничениям. Да и есть мнения, что предоставление сотрудникам свободы принесет больше пользы, чем жесткие рамки.

Как к опозданиям и вольному графику относятся в алтайских компаниях? Business FM* Барнаул попросил предпринимателей поделиться своими мнениями и историями.

Гендиректор сети клиник "Хеликс" Виктор Будяк отмечает, что в его компании есть сотрудники, которые просто не могут прийти позже, – уже с утра их ждут пациенты. А вот руководство работает, когда захочет.

"Нет никакого графика, могут работать в выходные, могут работать вечером, также в любое время могут по собственным делам путешествовать", – сказал он.

Предприниматель Ольга Дюкарева к опозданиям сотрудников относится крайне негативно. Она считает, что если сотрудник позволяет себе опаздывать, значит, он в целом не результативен в рабочих вопросах. Таким работникам делается предупреждение, а в будущем с ними придется расстаться.

Руководитель интернет-агентства People Marketing Елена Мастерова аргументировала свою позицию спецификой бизнеса. Поскольку все находятся на аутсорсе, такой проблемы нет. При этом все должны быть на связи с утра и до вечера – это негласное правило.

"Поэтому если кто-то не отвечает в течение, например, часа на сообщение, это у нас считается моветон. В команде у нас всегда очень четко: если я отправляю сообщение своим ребятам, я тут же получаю ответ", – сказала Мастерова.

Владелец и идейный вдохновитель кондитерской Алла Гефке объясняет: опоздания запрещены, но не всем. Зависит от функционала сотрудника.

"Есть сотрудники, которые заняты в производстве. Они должны приходить к открытию кондитерской и делать свою работу, чтобы к моменту, когда пришли первые покупатели, все было уже на витрине. Но также есть сотрудники, которые вполне могут совмещать офис и удаленную работу. Это директор производства, управляющие, менеджеры, администраторы. Их работу в принципе можно делать удаленно, пусть не всю, но часть, поэтому к таким сотрудникам другие требования, им можно выстроить свой график более гибко", – рассказала Гефке.

Бизнес-тренер и фасилитатор Светлана Шипулина считает, что опоздание – это проверка границ: "Пойду против правил и посмотрю, что мне за это будет". Задача руководителя – принять управленческое решение и понять, что делать с "опоздунами".

"Можно оставить все как есть, и в условиях дефицита кадров это тоже классный вариант, потому что замена сотрудника стоит дорого: до шести окладов. Также можно попробовать что-то поменять разговорами, выяснением мотивации. Например, у меня сработал один раз инструмент: когда я начала хвалить сотрудников, вовремя приходящих. И одна из сотрудниц, которая опаздывала на протяжении многих-многих лет, так сначала косо смотрела на все это, а потом стала приходить практически вовремя всегда", – поделилась опытом Шипулина.Кстати, для профилактики опозданий эксперт посоветовала проводить командообразующие сессии, на которых вместе с сотрудниками выстраивать будущее компании и синхронизировать их личные цели с целями бизнеса. Тогда и опаздывать перехочется.