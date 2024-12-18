Узбекистан отправил в РФ информацию о задержанном в связи с убийством Кириллова
По информации канала, этот человек не поддерживал связей с террористическими организациями и не привлекался к ответственности
18 декабря 2024, 20:25, ИА Амител
Узбекская сторона незамедлительно по получении соответствующего запроса отправила в Москву имеющиеся у нее данные о задержанном в России гражданине, подозреваемом в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Как сообщает ТАСС, об этом заявил Telegram-канал "Узбекистан-24" со ссылкой на собственные источники.
"Данные об этом гражданине были незамедлительно направлены в Москву", – приводятся в Telegram-канале слова инсайдера.
По информации канала, в Узбекистане этот человек не поддерживал связей с террористическими организациями и не привлекался к ответственности.
Напомним, что теракт произошел 17 декабря в Москве. Подозреваемым оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Известно, что для наблюдения подрывник арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск. После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда задержанный подорвал бомбу.
08:01:57 19-12-2024
Узбекская сторона незамедлительно --- не хотят связи рвать, потому-что пока не знают чем закончится
09:13:55 19-12-2024
Гость (08:01:57 19-12-2024) Узбекская сторона незамедлительно --- не хотят связи рвать, ... восток дело тонкое. ни нашим ни вашим.
11:04:32 19-12-2024
А по остальным ценным специалистам сообщили? Они всё потенциальные террористы