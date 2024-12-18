Узбекистан отправил в РФ информацию о задержанном в связи с убийством Кириллова

По информации канала, этот человек не поддерживал связей с террористическими организациями и не привлекался к ответственности

18 декабря 2024, 20:25, ИА Амител

Флаг Узбекистана / Фото: unsplash.com / Nosirjon Saminjonov

Узбекская сторона незамедлительно по получении соответствующего запроса отправила в Москву имеющиеся у нее данные о задержанном в России гражданине, подозреваемом в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Как сообщает ТАСС, об этом заявил Telegram-канал "Узбекистан-24" со ссылкой на собственные источники.

"Данные об этом гражданине были незамедлительно направлены в Москву", – приводятся в Telegram-канале слова инсайдера.

По информации канала, в Узбекистане этот человек не поддерживал связей с террористическими организациями и не привлекался к ответственности.

Напомним, что теракт произошел 17 декабря в Москве. Подозреваемым оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Известно, что для наблюдения подрывник арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск. После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда задержанный подорвал бомбу.