Ужас метеопата. Правда ли, что 27 ноября на Землю обрушится мощная магнитная буря?
По данным специалистов, геомагнитная обстановка будет не очень спокойной
27 ноября 2023, 09:04, ИА Амител
Фото: pixabay.com
27 ноября Земля может подвергнуться массированным геоударам, сообщают ряд СМИ. Они ссылаются на данные специалистов, которые прогнозируют не самую спокойную геомагнитную обстановку на планете. Причиной могут стать мощные вспышки на Солнце.
Рассказываем, что известно о магнитной буре, которая может накрыть Землю в понедельник, 27 ноября.
1
Правда ли, что 27 ноября Землю накроет мощнейшая магнитная буря?
Не совсем. Никаких достоверных данных о приходе на Землю магнитной бури нет. По прогнозу, опубликованному на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, максимальная мощность геомагнитных возмущений 27 ноября составит 4 балла.
Это довольно серьезный показатель колебаний ("желтая зона"), но он все равно не дотягивает даже до "слабой магнитной бури" по классификации лаборатории.
Впрочем, вероятность магнитной бури остается – порой геомагнитная обстановка меняется стремительно.
2
Какой будет геомагнитная обстановка на Земле 27 ноября?
В основном геомагнитные возмущения будут колебаться в диапазоне 1-2 балла, следует из прогноза. Но специалисты прогнозируют, что обстановка ухудшится: в период с 6 до 9 часов утра по московскому времени сила колебаний достигнет 4 баллов.
Судя по прогнозу, это будет самый трудный момент дня, а затем мощность возмущений пойдет на спад.
3
Какова вероятность, что 27 ноября магнитная буря все же случится?
Вероятность очень низкая. Специалисты Лаборатории ИКИ и ИСЗФ оценивают ее в 5%. Вероятность сильного геомагнитного шторма 27 ноября совсем ничтожная – 1%.
4
Когда ожидается следующая настоящая магнитная буря?
Согласно актуальному прогнозу, магнитная буря придет на Землю 5 декабря. Это будет слабый шторм, мощность которого составит 5 баллов.
5
Что делать во время магнитной бури, чтобы не было плохо?
На этот вопрос нет точного ответа, поскольку воздействие магнитных бурь на человека до сих пор не доказано. Да, у этой теории есть сторонники, полагающие, что геомагнитные возмущения оказывают сильнейший эффект на организм человека. По их мнению, особенно эти колебания влияют на метеозависимых людей, которые могут чувствовать себя очень плохо.
Некоторые даже предлагают предоставлять метеопатам больничные во время магнитных бурь.
Но многие ученые и медики эту теорию не поддерживают. По их словам, магнитные бури не способны оказывать настолько сильный эффект на человека. Поэтому врачи, когда их спрашивают о геомагнитных колебаниях, ограничиваются общими советами. Они рекомендуют соблюдать режим сна, пить достаточное количество воды и побольше гулять на свежем воздухе. А еще они предостерегают от злоупотребления алкоголем и жирной пищей.
Тогда, говорят врачи, организм будет сохранять тонус, и никакие магнитные бури точно на него не подействуют.
09:11:55 27-11-2023
Хватит уже людей программировать на метеозависимость!
11:57:07 27-11-2023
Гость (09:11:55 27-11-2023) Хватит уже людей программировать на метеозависимость!... Это не программирование, просто у нас, у каждого, свой организм. И он отзывается по разному. Кто не ощущает, кто валяется в припадке головных болей.
19:05:17 27-11-2023
Евгений (11:57:07 27-11-2023) Это не программирование, просто у нас, у каждого, свой орган... Симулянт.
02:38:42 28-11-2023
Не знала даже, что сегодня магнитная буря, сильнейшая головная боль и поднялось давление, ничего наши учёные толком не знают , завтра такой же кошмар будет у метео зависимых людей. Всём здоровья и хорошего настроя.
06:49:53 28-11-2023
Хочу на больничный, надоело работать