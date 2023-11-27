По данным специалистов, геомагнитная обстановка будет не очень спокойной

27 ноября 2023, 09:04, ИА Амител

Фото: pixabay.com

27 ноября Земля может подвергнуться массированным геоударам, сообщают ряд СМИ. Они ссылаются на данные специалистов, которые прогнозируют не самую спокойную геомагнитную обстановку на планете. Причиной могут стать мощные вспышки на Солнце.

Рассказываем, что известно о магнитной буре, которая может накрыть Землю в понедельник, 27 ноября.

1 Правда ли, что 27 ноября Землю накроет мощнейшая магнитная буря? Не совсем. Никаких достоверных данных о приходе на Землю магнитной бури нет. По прогнозу, опубликованному на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ , максимальная мощность геомагнитных возмущений 27 ноября составит 4 балла. Это довольно серьезный показатель колебаний ("желтая зона"), но он все равно не дотягивает даже до "слабой магнитной бури" по классификации лаборатории. Впрочем, вероятность магнитной бури остается – порой геомагнитная обстановка меняется стремительно.

2 Какой будет геомагнитная обстановка на Земле 27 ноября? В основном геомагнитные возмущения будут колебаться в диапазоне 1-2 балла, следует из прогноза . Но специалисты прогнозируют, что обстановка ухудшится: в период с 6 до 9 часов утра по московскому времени сила колебаний достигнет 4 баллов. Судя по прогнозу, это будет самый трудный момент дня, а затем мощность возмущений пойдет на спад.

3 Какова вероятность, что 27 ноября магнитная буря все же случится? Вероятность очень низкая. Специалисты Лаборатории ИКИ и ИСЗФ оценивают ее в 5%. Вероятность сильного геомагнитного шторма 27 ноября совсем ничтожная – 1%.

4 Когда ожидается следующая настоящая магнитная буря? Согласно актуальному прогнозу , магнитная буря придет на Землю 5 декабря. Это будет слабый шторм, мощность которого составит 5 баллов.