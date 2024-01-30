Уже бетонируют: как проходит строительство нового терминала в аэропорту Барнаула

На месте смонтирован временный павильон прилета. Его откроют для пассажиров уже в феврале

30 января 2024, 23:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минтранса Алтайского края

На территории барнаульского аэропорта подготовили котлован и обустроили свайное основание для нового терминала. Как сообщает "Толк", рабочие уже приступили к бетонированию.

На месте смонтирован временный павильон прилета. Его откроют для пассажиров уже в феврале. Сейчас там продолжается внутренняя отделка и монтаж оборудования, о чем рассказали в Министерстве транспорта Алтайского края.

Общий размер нового аэровокзального комплекса (куда входят надземные уровни и подземный этаж) составит 9 788 квадратных метров, площадь застройки – 4 353 квадратных метра. Международный терминал аэропорта Барнаула тоже ждет большой апгрейд. Его обустройство начнется только после запуска нового аэровокзального комплекса.