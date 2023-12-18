Власти рассказали, как проходят работы по строительству терминала аэропорта Барнаула

Скоро начнут делать основание для свай и рыть котлован

18 декабря 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: Минтранс Алтайского края

На территории аэропорта Барнаула уже более чем на 90% завершили работы по сносу существующего здания прилета, сообщили в Минтрансе Алтайского края.

Также в скором времени здесь обустроят основание для свай (их уже поставляют на объект), выкопают котлован и проведут наружные сети водоотведения и водоснабжения.

Напомним, в аэропорту Барнаула недавно начались работы по возведению нового терминала. Завершить строительство планируют в 2025 году. Его пропускная способность составит 1,1 млн пассажиров в год, а площадь будет в два раза больше, чем в аэропорту в настоящее время.

Стоимость работ составит около 6,3 миллиарда рублей. Старое здание аэропорта переделают в комплекс для обслуживания международных рейсов.