"Уже прорвались внутрь". В Барнауле продолжается нашествие божьих коровок

Симпатичные жучки встречаются повсюду и некоторым жителям города доставляют неудобства

01 октября 2024, 15:22, ИА Амител

Божьи коровки в Барнауле / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Уже октябрь, а Барнаул продолжают "атаковать" божьи коровки. В соцсетях люди публикуют фотографии забавных жучков. Корреспондентам amic.ru даже не пришлось долго искать этих красно-черных насекомых, они буквально облепили здание нашей редакции – они не только снаружи, они уже прорвались внутрь.

Ранее кандидат биологических наук Ирина Кудряшова пояснила, что божьи коровки должны уходить на зимовку, однако не могут этого сделать – если раньше в лесах было много дуплистых деревьев, с трещинами, то сейчас такие деревья вырубаются. И сейчас божьи коровки ищут подходящие места для зимовки.