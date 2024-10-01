"Уже прорвались внутрь". В Барнауле продолжается нашествие божьих коровок
Симпатичные жучки встречаются повсюду и некоторым жителям города доставляют неудобства
01 октября 2024, 15:22, ИА Амител
Уже октябрь, а Барнаул продолжают "атаковать" божьи коровки. В соцсетях люди публикуют фотографии забавных жучков. Корреспондентам amic.ru даже не пришлось долго искать этих красно-черных насекомых, они буквально облепили здание нашей редакции – они не только снаружи, они уже прорвались внутрь.
Ранее кандидат биологических наук Ирина Кудряшова пояснила, что божьи коровки должны уходить на зимовку, однако не могут этого сделать – если раньше в лесах было много дуплистых деревьев, с трещинами, то сейчас такие деревья вырубаются. И сейчас божьи коровки ищут подходящие места для зимовки.
"Город представляет для них хорошие условия. Они зимуют на чердаках, в расщелинах между плитами", – отметила доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ.
15:44:14 01-10-2024
на саду первые помощники. Тлю жрут.
15:54:49 01-10-2024
Гость (15:44:14 01-10-2024) на саду первые помощники. Тлю жрут. ... какая сейчас тля? уже листья с деревьев опадают.
да нынче и не такая уж божьекоровкина осень. не очень их и много. лет несколько назад их было намного больше.
16:42:40 01-10-2024
Опять напугали бедных барнаульцев? Они еще спешно не покидают свои жилища? Не валят назад в свои деревни? А то районы новостроек резко опустеют...
16:47:07 01-10-2024
Гость (16:42:40 01-10-2024) Опять напугали бедных барнаульцев? Они еще спешно не покидаю...
прикинь а там двухвостки-уховертки сидят подлые. и куды бедным боякам податься????
17:02:11 01-10-2024
Дуплистые деревья... В лесу валежника море а пилят хороший строевой лес. Потому что собирать валежник на переработку невыгодно и долго.
11:35:34 02-10-2024
Лучше отвлечь народ на каких-то божьих коровах, чем на насущные проблемы. Можно еще написать про астрологию и Бузову...