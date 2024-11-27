Узнай все о поступлении. Колледж АлтГУ проведет день открытых дверей отделений

Там расскажут об условиях зачисления и возможностях обучения

27 ноября 2024, 14:15, ИА Амител

Студенты на фоне вуза / Фото: АлтГУ

30 ноября 2024 года колледж Алтайского государственного университета приглашает будущих абитуриентов и их родителей на день открытых дверей, что позволит поближе познакомиться с учебным заведением, его возможностями и вариантами поступления.

В рамках мероприятия гостей ждут интерактивная выставка-презентация, где можно узнать о современных технологиях и методиках обучения. Также – встреча с администрацией и представителями приемной комиссии, которые ответят на все интересующие вопросы. Рассказываем, куда и во сколько приходить.

Отделение экономики и информационных технологий

День открытых дверей отделения пройдет 30 ноября 2024 года в 12:00 по адресу: пр. Комсомольский, 100, аудитория 211. Вниманию абитуриентов представят следующие направления подготовки:

"Информационные системы и программирование";

"Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем";

"Эксплуатация беспилотных авиационных систем";

"Финансы";

"Банковское дело";

"Экономика и бухгалтерский учет".

Отделение природопользования, сервиса и туризма

Гостей ждут по адресу: ул. Ярных, 49, аудитория 101. Начало мероприятия – в 12:00. Здесь расскажут о программах:

"Туризм и гостеприимство";

"Экологическая безопасность природных комплексов";

"Дизайн";

"Реклама";

"Технология аналитического контроля химических соединений";

"Документационное обеспечение управления и архивоведение".

Гуманитарное отделение

Встреча пройдет также 30 ноября в 12:00 по адресу: пр. Калинина, 15в, аудитория 401. Абитуриенты узнают о следующих специальностях:

"Правоохранительная деятельность";

"Юриспруденция".

На мероприятии участники узнают подробности о процессе обучения в колледже, стоимости, перечне специальностей, открытых для поступления в 2025 году, количестве бюджетных мест, а также о вступительных испытаниях для программ "Дизайн", "Реклама" и "Правоохранительная деятельность". Кроме того, расскажут о конкурсной ситуации 2024 года и учете индивидуальных достижений абитуриентов.

Студенты колледжа / Фото: медиакомьюнити "МедиаHub"

Кстати, колледж АлтГУ предоставляет возможность поступления без сдачи выпускных экзаменов. В прошлые годы абитуриенты, закончившие 9-й или 11-й классы, могли подать документы без результатов ЕГЭ. Зачисление проводили по среднему баллу аттестата, независимо от года окончания школы. Вступительные экзамены нужны были лишь на направлениях "Реклама", "Дизайн" и "Правоохранительная деятельность".

Высшее образование в АлтГУ

АлтГУ также предлагает большой выбор программ высшего образования. В прошлом году в вузе было 3032 бюджетных места, что стало рекордным показателем. На стратегически важных направлениях подготовки, таких как экономика, информационная безопасность, туризм, количество бесплатных мест тоже выросло. Всего университет предлагает свыше 60 направлений бакалавриата и специалитета.

Причем особые привилегии предоставляют победителям олимпиад: их могут зачислить без конкурса. Этой возможностью ежегодно пользуются десятки выпускников. В 2023 году число таких абитуриентов превысило сто человек.

Как ранее сообщал amic.ru, также в АлтГУ открыли новую магистерскую программу подготовки – "Промышленная биотехнология". Она играет важную роль в медицине, сельском хозяйстве, производстве и охране окружающей среды. Специалисты профиля занимаются разработкой антибиотиков и вакцин, созданием устойчивых к заболеваниям культур, производством биотоплива и решением других задач.

Основная цель программы – формирование комплексного подхода к решению проблем в сфере биотехнологии и микробиологии.

Кроме того, можно получить образование в магистратуре "Квантовые технологии, компьютерный наноинжиниринг, физикохимия и экспертиза материалов". Будущие специалисты разрабатывают и применяют новейшие методы субатомной аттофизики и фемтохимии, а также квантового дизайна и компьютерного моделирования экстремальных состояний вещества.