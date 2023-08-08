В 19 барнаульских дворах обновили детские площадки

Сейчас в городе продолжаются работы по нацпроекту "Жилье и городская среда"

08 августа 2023, 16:43, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В 19 дворах Барнаула обновили детские площадки по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Сейчас в городе продолжаются работы по нацпроекту "Жилье и городская среда". Из 63 дворов работы идут в 53. Заасфальтировали уже 45 дворов, а в 19 дворах появились новые современные детские площадки.

В частности, во дворе дома по улице Восточной, 131, оборудовали современный спорткомплекс. В него входят турники и лесенки для детей разных возрастов, а также карусель и большая песочница. Для самых маленьких установлен игровой комплекс в виде домика с горкой.

В другом дворе, возле дома на улице Попова, 57, уже смонтировали детские качели на цепях, спорткомплекс, стол для настольного тенниса, тренажер и песочницу с крышей.

Работы по установке игровых и спортивных комплексов продолжаются. Скоро они появятся еще в 38 дворах Барнаула.