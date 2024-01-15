Меры защиты от таинственной инфекции будут обсуждать на Всемирном экономическом форуме

15 января 2024, 14:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Во всем мире обсуждают таинственную "болезнь X", которая может прийти на смену коронавирусу и вызвать новую, даже более мощную пандемию. Инфекцию, которая вызывает беспокойство ВОЗ, в ближайшие дни будут обсуждать на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Сообщается, что этот недуг может быть в десятки раз опаснее ковида.

Рассказываем, что такое "болезнь Х", какие у нее симптомы и почему она может вызвать разрушительную пандемию.

1 Что за "болезнь X" будут обсуждать на ВЭФ? О том, что в мире опасаются появления нового опасного заболевания, стало известно из анонса очередной встречи участников Всемирного экономического форума. Сообщается, что обсуждение "болезни X" пройдет 17 января, в нем примут участие глава ВОЗ, а также специалисты по здравоохранению из разных стран. "Болезнью X" Всемирная организация здравоохранения называет вирус, который вызывает наибольшее беспокойство специалистов. В 2020 году таким "патогеном X" был SARS-CoV-2. Эти опасения подтвердились, и возбудитель вызвал пандемию COVID-19 во всем мире, которая закончилась совсем недавно. Теперь же эксперты считают, что существует новая угроза.

2 "Болезнь X" – что это за болезнь и какие у нее симптомы? На самом деле никакой конкретной болезни пока нет. "Болезнь X" – это условное обозначение теоретического опасного заболевания. В ВОЗ считают, что сейчас в мире существует сразу несколько вирусов, каждый из которых при ряде условий может развиться в ту самую опасную "болезнь X". Но пока это лишь теория, поэтому говорить о каких-то конкретных симптомах еще рано.

3 Какие вирусы могут стать той самой таинственной "болезнью X"? Как мы уже сказали, вариантов несколько. H5N1. Например, самой вероятной будущей "болезнью X" завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков в беседе с "КП" назвал вирус птичьего гриппа "Этот вариант птичьего гриппа наиболее летальный и есть угроза того, что он рано или поздно научится хорошо передаваться от человека к человеку", – передает издание слова Чумакова. коронавирусы. Напомним, COVID-19 – лишь один из них. Существуют и другие, которые в теории тоже могут вызвать мировую пандемию. Например, это коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV) и тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Еще одним возможным кандидатом на роль "болезни X" Чумаков считает. Напомним, COVID-19 – лишь один из них. Существуют и другие, которые в теории тоже могут вызвать мировую пандемию. Например, это коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV) и тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Кроме того, ученые не списывают со счетов и вирус Эбола. При попадании в организм человека инфекция способна очень быстро привести к тяжелым осложнениям и даже летальному исходу. Но пока она способна передаваться только через кровь. Если к этому способу передачи в результате мутаций добавится и воздушно-капельный, тогда вирус станет в разы опаснее. Есть и другие заболевания, которые, по мнению ученых, тоже могут стать "болезнью X": геморрагическая лихорадка Крым-Конго;

болезнь, вызванная вирусом Марбург;

лихорадка Ласса;

Нипах и генипавирусные заболевания;

лихорадка долины Рифт;

Лихорадка Зика; Кроме того, специалисты не исключают, что "болезнью X" может стать совершенно новый и пока неизвестный патоген.

4 Правда ли, что "болезнь X" действительно может стать опаснее, чем COVID-19? В анонсе ВОЗ к Всемирному экономическому форуму говорится, что "болезнь X" гипотетически может вызывать в 20 раз больше смертей, чем коронавирус. Но это пока лишь теория, основанная на компьютерном моделировании. Поскольку пока неизвестно, какой именно возбудитель станет (и станет ли) "болезнью X", то и предметно говорить о его опасности пока нет смысла.

5 Что сказали в Роспотребнадзоре о "болезни X"? В Роспотребнадзоре считают, что такое бурное обсуждение "болезни X" в мировом сообществе вызвано больше экономическими, нежели научными мотивами. "Включение "болезни X" в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций. Это особенно выгодно крупным фармацевтическим кампаниям, которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, поэтому обсуждают вопрос на Всемирном экономическом форуме", – говорится в сообщении ведомства. Там обратили внимание, что возможные сценарии будущей пандемии и подготовку к ней регулярно обсуждают на разных мероприятиях. Но подчеркнули, что на ВЭФ не будет авторитетных эпидемиологов, которые могли бы дать действительно важную информацию.