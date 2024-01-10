НОВОСТИОбщество

Тройной удар. В Алтайском крае фиксируют рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом

Пик эпидподъема пришелся прямо на Новый год, рассказал министр здравоохранения Дмитрий Попов

10 января 2024, 15:13, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Алтайский край переживает эпидподъем сразу по трем инфекциям: ОРВИ, гриппу и коронавирусу. Об этом в ходе пресс-конференции 10 января сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, рост заболеваемости начался еще в прошлом году, а пик пришелся на Новый год.

Тридемия

В Алтайском крае сейчас активно выявляют все три заболевания, пояснил Попов. И добавил, что такая же картина наблюдается в большинстве российских регионов.

Рост заболеваемости начался во второй половине декабря, отметил министр. По его словам, ярче всего пик, который пришелся на 1 и 2 января, отражает статистика вызовов скорой помощи.

"Обычно у нас среднее количество вызовов в сутки по краю – 1600-1700. А 1 января совокупно по региону было 3200 вызовов. И тенденция высокого уровня обращений сохранялась все праздничные дни. На первом месте были вызовы с признаками респираторных инфекций: повышенная температура, кашель, озноб. При такой сверхнагрузке увеличился и период ожидания, и период доезда бригад", – пояснил Попов. 

Доходит до пневмонии

Точные данные по заболевшим он не назвал. Но подчеркнул, что увеличилось и количество госпитализаций: жителей кладут в больницы в том числе и с пневмониями.

"Только за период новогодних праздников по пневмониям госпитализировано 709 человек, по ковиду – 162. Грипп выявили в семи случаях", – рассказал министр.

При этом ситуацию конкретно по ковиду Дмитрий Попов назвал стабильной. По его словам, из 50 развернутых ковидных коек заняты 34, в реанимациях находится три пациента.

Выявляют и случаи микст-инфекции, когда у пациента выявляют сразу несколько заболеваний. По словам Попова, это самые тяжелые случаи: развитие одной инфекции утяжеляет течение другой.

Возможна вторая волна

Попов отметил, что в этом году эпидемия гриппа в Алтайском крае началась раньше, чем ожидалось.

"Мы слишком рано ощутили эту волну заболеваемости. Традиционно рост по гриппу приходится на конец января и начало февраля. А в этом году непривычно рано. Пока мы выявляем только грипп типа А – это характерно для первого подъема заболеваемости. А уже в марте традиционно приходит грипп типа Б", – пояснил Попов. Поскольку пик уже пройден, логично ждать дальнейшего снижения заболеваемости по всем трем инфекциям. Но в Алтайском крае всерьез готовятся и ко второй волне тридемии, которая может прийти уже в ближайшее время. По словам Попова, это может произойти из-за окончания школьных каникул.

"Среди детей заболеваемость тоже высокая, но в основном нынешний эпидподъем обусловлен взрослыми пациентами. Отчасти нам в плюс сыграли каникулы. Дети были разобщены, пусть массовые мероприятия и проводились. Но теперь не исключено, что после возвращения детей в школы и детсады заболеваемость вновь может начать расти", – пояснил Попов. 

По его словам, региональные Минздрав и Роспотребнадзор будут тщательно следить за эпидситуацией в ближайшую неделю, чтобы оценить все риски.

Фото: unsplash.com

В России началась тридемия гриппа, ОРВИ и COVID-19

Заболеваемость растет сразу по трем видам заболевания, но случаи перекрестного заражения фиксируются редко
НОВОСТИЗдоровье
Алтайский край Коронавирус ОРВИ и грипп

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

15:23:23 10-01-2024

А только перед этой статья -снижение роста заболеваемости............. ОПРЕДЕЛИТЕСЬ!!!!!!!!!!! всё подряд и что не поподя зачем выкладывать?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:16:32 10-01-2024

Гость (15:23:23 10-01-2024) А только перед этой статья -снижение роста заболеваемости...... Снижение роста - это когда рост продолжается, но более медленными темпами. А раз продолжается, то и больных больше.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:27 10-01-2024

А где хоть какие- то меры, которые предпринимались еще до ковида при привышении порога по заболеваемости гриппом и орви!? Или куда кривая выведит?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:14:27 10-01-2024

Да уж - я пенсионер , а мне повыписывали теропевты лекарств на 3.5 т.руб- с учетом комуналки - труба.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:33 11-01-2024

Предыдущая колонка- В Минздраве заявили о снижении заболеваемости гриппом, ковидом и ОРВИ. Эта-Тройной удар. В Алтайском крае фиксируют рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом. Даже не клоуны.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:11:35 11-01-2024

Ложь заразна... И с кого пример берут местные власти?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров