В 2024 году почти 1900 жителей Алтайского края сменили имя и сэкономили на этом

С 1 января 2025 года размер госпошлины увеличится в три раза

29 декабря 2024, 09:35, ИА Амител

Российский паспорт / Фото: amic.ru

1887 жителей Алтайского края в 2024 году решили кардинально поменять свою жизнь, взяв новое имя, фамилию или отчество. Столько актов зарегистрировали органы ЗАГС в регионе за 11 месяцев, сообщили amic.ru в управлении юстиции Алтайского края. В эту статистику смена фамилии при замужестве не входит.

Стоит отметить, что эти люди успели существенно сэкономить: с 2025 года размер госпошлины за государственную регистрацию перемены имени повысится с 1600 до 5000 рублей.

Кроме того, подорожает и услуга по внесению исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния – с 650 до 700 рублей. За выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния придется заплатить 500 рублей вместо 350. За справку из архивов органов ЗАГС и иных уполномоченных органов – 350 рублей вместо нынешних 200.