В 2024 году почти 1900 жителей Алтайского края сменили имя и сэкономили на этом
С 1 января 2025 года размер госпошлины увеличится в три раза
29 декабря 2024, 09:35, ИА Амител
1887 жителей Алтайского края в 2024 году решили кардинально поменять свою жизнь, взяв новое имя, фамилию или отчество. Столько актов зарегистрировали органы ЗАГС в регионе за 11 месяцев, сообщили amic.ru в управлении юстиции Алтайского края. В эту статистику смена фамилии при замужестве не входит.
Стоит отметить, что эти люди успели существенно сэкономить: с 2025 года размер госпошлины за государственную регистрацию перемены имени повысится с 1600 до 5000 рублей.
Кроме того, подорожает и услуга по внесению исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния – с 650 до 700 рублей. За выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния придется заплатить 500 рублей вместо 350. За справку из архивов органов ЗАГС и иных уполномоченных органов – 350 рублей вместо нынешних 200.
14:33:03 29-12-2024
Вообще не понятно почему взимаются деньги, эти органы содержатся на налоги.
И почему за справки надо платить? Уже все оплачено нашими налогами!
15:02:52 29-12-2024
Гость 1 (14:33:03 29-12-2024) Вообще не понятно почему взимаются деньги, эти органы содерж... Налог на налог, как-то так
15:45:48 29-12-2024
Красимиры и Дормидонты выросли и сменили имена на нормальные?
18:16:03 29-12-2024
Вообще кто-то что контролирует.почему за любые справки берут огромные деньги.
Иведь все законно обдираловка.ужас особенно для пенсионеров
08:22:44 30-12-2024
А если каждый день менять имя- скоко можно с экономить- то бишь заработать
19:05:25 30-12-2024
Нажраться не могут. Все растет и налоги и пошлины и бензин и жкх, только пенсии и ЗП не растут. Достали супостаты