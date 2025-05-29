В 2024 году Алтайский край нарастил не только турпоток, но и объем частных инвестиций

Объем платных услуг в сфере туризма увеличился на 14%, рассказал Виктор Томенко

29 мая 2025, 10:21, ИА Амител

Дороги в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В прошлом году Алтайский край в качестве туристов посетило порядка 2,4 млн человек. Это на 3,1% больше, чем было в 2023-м, рассказал губернатор региона Виктор Томенко во время отчета на сессии АКЗС о работе правительства за прошлый год. По его словам, регион делает все, чтобы край был не только привлекательным, но и доступным для гостей.

Алтайский край продолжает сохранять лидирующие позиции в сфере туризма, отметил Томенко. По его словам, номерной фонд всего региона в течение 2024 года увеличился на 2,5 тысячи мест. Особо губернатор отметил объем частных инвестиций в туризм, который по сравнению с 2023-м вырос практически в полтора раза.

"Объем внебюджетных инвестиций превысил 5,2 млрд рублей. Это рекорд за последние годы. В 2023-м он составил 3,6 млрд рублей", – пояснил Виктор Томенко.Также он назвал главные задачи в этой отрасли для краевых властей на ближайшие годы. Все они сводятся к тому, чтобы на Алтай приезжало еще больше людей и здесь им было комфортно.

"Мы продолжаем решать задачи по увеличению современного номерного фонда, транспортной доступности, благоустройству и улучшению качества услуг", – подчеркнул Томенко.В числе мер, направленных на улучшение туристической привлекательности края, губернатор назвал реконструкцию дороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь" и нового аэровокзального комплекса аэропорта города Барнаула имени Г.С. Титова.